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Мультпросвет
10:13
1 января
Кино

Мультфильм «Почему банан огрызается»

2014 год, школа-студия «ШАР»
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Расписание
Следующий выпуск
2 января 12:00
понедельник: 12:00, 13:40
вторник: 14:15
среда: 13:15, 14:45
четверг: 11:00
пятница: 12:10, 12:45
суббота: 11:35

Мужчина-неудачник, мечтающий о морях и кораблях, но работающий рекламным бананом, вдруг обнаруживает, что у него вырос хвост. Никто не в состоянии помочь ему разобраться с щепетильной проблемой.

Фильм получил гран-при Открытого фестиваля анимации в Суздале (2015) с формулировкой «за одинокий голос человека». На вручении первой Национальной анимационной премии «Икар» фильм завоевал сразу несколько наград. Главный герой, рекламщик бананов Вася, был отмечен как лучший анимационный персонаж, а Николай Мироненко получил статуэтку за блистательную озвучку хвостатого бедолаги.

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