Мультфильм «Почему банан огрызается»

Мужчина-неудачник, мечтающий о морях и кораблях, но работающий рекламным бананом, вдруг обнаруживает, что у него вырос хвост. Никто не в состоянии помочь ему разобраться с щепетильной проблемой.

Фильм получил гран-при Открытого фестиваля анимации в Суздале (2015) с формулировкой «за одинокий голос человека». На вручении первой Национальной анимационной премии «Икар» фильм завоевал сразу несколько наград. Главный герой, рекламщик бананов Вася, был отмечен как лучший анимационный персонаж, а Николай Мироненко получил статуэтку за блистательную озвучку хвостатого бедолаги.