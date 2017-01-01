Мультфильм «Нюркина баня»

По старинной уральской традиции утром, накануне свадьбы, всё семейство моется в бане. Руководит «процессом» местный авторитет — баба Нюра. Это она с помощью семейного духа «Банничка» гадает и «правит» невесту, изгоняет хвори, испытывает жениха.

Фильм стал лидером международных анимационных фестивалей в Загребе, Эшпиньо, Хиросиме, Лейпциге. Невероятный успех фильма заставил российские власти обратить внимание на анимацию, и в 1996 году режиссер фильма Оскана Черкасова получила Государственную премию РФ.