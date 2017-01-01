Мультфильм «Мой личный лось»

Выходные мальчик Миша проводит вместе со своим папой. У Миши есть мечта повстречать настоящего живого лося. Тот всегда где-то рядом, но все никак не получается его увидеть.

В 2014 году картина получила специальный приз Берлинского кинофестиваля «Хрустальный медведь» как лучший анимационный фильм для юношества, а так же участвовал в конкурсной программе Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (2014), став безусловным лидером профессионального рейтинга. В 2015 году фильм стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм».