Мультфильм «Другая сторона»

1993 год, студия «Пилот».

Фильм-вселенная рассказывает о простой жизни простого существа в загадочном и ужасном мире. После дебютных фильмов, изобилующих гэгами и юмористическими сюжетами, режиссер Михаил Алдашин начинает рассказывать притчи, не забывая о тонком юморе.

Фильм завоевал основные призы на Международном фестивале анимационных фильмов «Синанима» (Эшпиньо, Португалия, 1993), Международном фестивале анимационных фильмов в Оттаве (Канада, 1994), а также одну из премий Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок».