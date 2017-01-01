Мультфильм «Брут»

Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность. «Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чем говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».

Фильм получил Приз имени Александра Татарского на Открытом фестивале анимации в Суздале (2014). Картина завоевала главный приз Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок» (2015).