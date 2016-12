Музыкальные шедевры 2016 года

1) Coldplay — Up&Up

2) OK Go — Upside Down & Inside Out

3) DJ Shadow feat. Run The Jewels — Nobody Speak

4) Jamie xx — Gosh

5) Radiohead — Daydreaming

6) The Weeknd — False Alarm

7) Tom Odell — Here I Am

8) Mudcrutch — I Forgive It All

9) David Bowie — Lazarus

10) Massive Attack, Ghostpoet — Come Near Me