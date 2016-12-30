Музыкальные шедевры 2016 года

В итоговой программе «Козырев. Online» Михаил Козырев показал самые громкие клипы 2016 года. Ролики, снятые в невесомости, видео с Энтони Хопкинсом и Кевином Спейси в главных ролях, клипы-головоломки, последний клип Дэвида Боуи и многое другое — все это в подборке музыкальных шедевров 2016 года.
1) Coldplay — Up&Up
2) OK Go — Upside Down & Inside Out
3) DJ Shadow feat. Run The Jewels — Nobody Speak
4) Jamie xx — Gosh
5) Radiohead — Daydreaming
6) The Weeknd — False Alarm
7) Tom Odell — Here I Am
8) Mudcrutch — I Forgive It All
9) David Bowie — Lazarus
10) Massive Attack, Ghostpoet — Come Near Me