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Козырев Online
43:56
30 декабря
Музыка

Музыкальные шедевры 2016 года

10 лучших клипов от Михаила Козырева
Ведущие:
Михаил Козырев
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Расписание
Следующий выпуск
11 января 19:00
суббота: 04:00

В итоговой программе «Козырев. Online» Михаил Козырев показал самые громкие клипы 2016 года. Ролики, снятые в невесомости, видео с Энтони Хопкинсом и Кевином Спейси в главных ролях, клипы-головоломки, последний клип Дэвида Боуи и многое другое — все это в подборке музыкальных шедевров 2016 года.

 

1) Coldplay — Up&Up

2) OK Go — Upside Down & Inside Out

3) DJ Shadow feat. Run The Jewels — Nobody Speak

4) Jamie xx — Gosh

5) Radiohead — Daydreaming

6) The Weeknd — False Alarm

7) Tom Odell — Here I Am

8) Mudcrutch — I Forgive It All

9) David Bowie — Lazarus

10) Massive Attack, Ghostpoet — Come Near Me

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