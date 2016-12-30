Музыкальные шедевры 2016 года

В итоговой программе «Козырев. Online» Михаил Козырев показал самые громкие клипы 2016 года. Ролики, снятые в невесомости, видео с Энтони Хопкинсом и Кевином Спейси в главных ролях, клипы-головоломки, последний клип Дэвида Боуи и многое другое — все это в подборке музыкальных шедевров 2016 года.