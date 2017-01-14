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Как всё начиналось
53:26
14 января
О жизни

Политика девяностых в пародиях Михаила Грушевского

Юморист о том, как проснулся знаменитым после первой в России пародии на лидера государства
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Расписание
Следующий выпуск
21 января 20:00
воскресенье: 01:00, 08:00, 14:15
понедельник: 11:00, 17:00

Гостем программы Михаила Козырева на этот раз стал актер и юморист Михаил Грушевский. Поговорили о том, как он первым в России спародировал лидера государства Михаила Горбачева и попал с этим номером в программу «Взгляд», о цензуре в программе «Куклы» и о том, кто и как сегодня шутит на Путиным.

Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь! В эфире очередная передача из моего цикла «Как всё начиналось». Меня зовут Михаил Козырев, и эту штуку я придумал для того, чтобы раскрасить одно из десятилетий нашей жизни, девяностые годы, более яркими красками, чем прилепившийся к ним эпитет «лихие».

В связи с этим я приглашаю в студию тех людей, которые точно участвовали в формировании этого десятилетия и которых мы все в это десятилетие узнали. Сегодняшний мой гость, которого я не без удовольствия вам представляю, это российский актер, юморист, сатирик Михаил Яковлевич Грушевский. Здравствуй, Миша!

Привет, Миша же.

От Миши слышу!

Знаем мы и вас, Миша.

Я хочу сказать, что действительно для меня это десятилетие принципиально важное, десятилетие моего стабильного существования в том числе и на российском телевидении, ибо до 1992 года у меня был один-единственный телевизионный эфир. Он состоялся в 1989 году, в программе «Взгляд». Программа «Взгляд» пошла на дикие ухищрения и подлог для того, чтобы с пародией на тогдашнего лидера…

Эту историю я ожидаю во всех подробностях!

Хорошо, окей. Я ее с удовольствием расскажу.

Тем более что мы еще покажем этот фрагмент, но давай сначала поговорим о нем.

Это невероятно. Меня самого Саша, Александр Любимов, сразил наповал. Это был его свадебный подарок. Два года назад он принес флешку, я не знал, что на ней. Он сказал: «Миша, такой небольшой довесок к моему традиционному свадебному подарку». И там был вот этот самый ролик! Боже, какой я там кучерявый, бестолковый, наивный, что-то мямлил.

Но самое главное было в некоем телефонном розыгрыше, как будто бы в программу «Взгляд» и лично Александру Любимову позвонил Михаил Сергеевич Горбачев и вел разговор о взглядах программы «Взгляд», о том, должны ли эти взгляды совпадать со взглядами Горбачева. Это был некий короткий трюк, просто телевизионный розыгрыш.

Но этому же предшествовала, как я понимаю…

Спецоперация.

Пародия уже была известна, но никогда не попадала на телевидение.

Пародия была, меня повсюду приглашали. Я выступал и в Кремлевском дворце, и в Колонном зале, концертный зал «Россия», Театр эстрады. Самые престижные залы Москвы. Да и вообще по Советскому Союзу с пародией на Горбачева ездил активно, но телевидение категорически не допускало этой мысли.

И вот взглядовцы пошли на очень многоходовую хитрую комбинацию.

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