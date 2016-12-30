Сергей Шнуров: «Я устал от присутствия себя везде»

Арно: В Москве же ты частый гость, правильно? Это принципиально ― жить в гостинице?

Желнов: Мы в гостинице, если что.

Шнуров: Конечно, принципиально. Если ты покупаешь здесь квартиру, то ты уже чуть-чуть москвич. Я бы не хотел быть москвичом даже чуть-чуть.

Арно: Почему?

Шнуров: Звучит некрасиво.

Желнов: Только фонетика смущает, Сергей?

Арно: «Я москвич». Как марка автомобиля.

Шнуров: Я по Москве не гуляю, я сижу в гостинице и перемещаюсь на автобусе до места выступления, всё.

Желнов: Это боязнь быть узнанным или просто не любите город?

Шнуров: Мне не нравится архитектура. Я не понимаю, как здесь гулять, куда.

Желнов: А в Питере гуляете?

Шнуров: В Питере ясно, куда гулять. Там есть ярко выраженный центр. В Москве ярко выраженного центра нет.

Желнов: Истории с инстаграмом, соцсетями раздражают? Ты их активно ведешь, нет усталости от этой постоянной привычки?

Шнуров: Не настолько активно. Дело в том, что мои друзья, приятели, подружки, которые сидят в фейсбуке, вот там они действительно сидят, потому что там есть возможность некоего диалога. Я нарочито сижу в инстаграме, поскольку там диалог невозможен.

Желнов: Помнишь, сколько подписчиков в инстаграме у тебя?

Шнуров: Миллион… миллион восемьсот, дальше не знаю, много.

Арно: Это бизнес для тебя или просто как твое личное СМИ?

Шнуров: Сегодня в семь часов вечера это будет бизнес, я выложу рекламный пост. Мне за него заплатили, да.

Арно: Класс. Ну что, мы проведем небольшой блиц в нашей программе. Хиллари или Трамп?

Шнуров: Ой, ни то и ни другое.

Арно: Сочи или Крым?

Шнуров: Вот тоже боюсь, что ни туда и ни туда.

Арно: Хорошо, Серов или Ван Гог?

Шнуров: Какие-то у вас абсолютно патовые вопросы.

Арно: Меньшее из зол.

Шнуров: Меньшее из зол? Я бы не хотел, чтобы дома висел ни тот, ни другой, это чудовищно всё.

Арно: Водка или вискарь?

Шнуров: Самогон!

Желнов: Реально самогон?

Шнуров: Реально. Я уже лет пять ничего не пью, кроме как самогон.

Желнов: А граппа, чача?

Шнуров: Нет-нет. Всё, что стоит на конвейере, я не употребляю. Всё, что можно купить в магазине. Почему так с Ван Гогом и Серовым? Это всё в магазине можно купить, конечно.

Арно: Боуи или Коэн?

Шнуров: Ой… Нет. Ни тот и ни другой.

Арно: Сейчас я очень хотела бы все-таки получить ответ на свой вопрос. Сзади или сверху?

Шнуров: Это от погоды зависит.

Арно: К серьезным вопросам переходим. Антон?

Желнов: Да. Сережа, хотел спросить тебя, поскольку ты наверняка следишь и за политикой, и за какой-то общественной жизнью. Пять главных событий этого года.

Шнуров: Сейчас. Сзади!

Арно: Сзади, да?

Желнов: Все-таки сзади.

Арно: Мы провели некоторые исследования.

Шнуров: Сверху ― нет.

Арно: Сзади, окей.

Желнов: Пять главных событий. Какие они для тебя были в ушедшем году? Политические, культура, всё, что угодно. Личные. То, что срезонировало.