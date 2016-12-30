Сергей Шнуров: «Я устал от присутствия себя везде»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на вопросы Татьяны Арно и Антона Желнова.
Арно: В Москве же ты частый гость, правильно? Это принципиально ― жить в гостинице?
Желнов: Мы в гостинице, если что.
Шнуров: Конечно, принципиально. Если ты покупаешь здесь квартиру, то ты уже чуть-чуть москвич. Я бы не хотел быть москвичом даже чуть-чуть.
Арно: Почему?
Шнуров: Звучит некрасиво.
Желнов: Только фонетика смущает, Сергей?
Арно: «Я москвич». Как марка автомобиля.
Шнуров: Я по Москве не гуляю, я сижу в гостинице и перемещаюсь на автобусе до места выступления, всё.
Желнов: Это боязнь быть узнанным или просто не любите город?
Шнуров: Мне не нравится архитектура. Я не понимаю, как здесь гулять, куда.
Желнов: А в Питере гуляете?
Шнуров: В Питере ясно, куда гулять. Там есть ярко выраженный центр. В Москве ярко выраженного центра нет.
Желнов: Истории с инстаграмом, соцсетями раздражают? Ты их активно ведешь, нет усталости от этой постоянной привычки?
Шнуров: Не настолько активно. Дело в том, что мои друзья, приятели, подружки, которые сидят в фейсбуке, вот там они действительно сидят, потому что там есть возможность некоего диалога. Я нарочито сижу в инстаграме, поскольку там диалог невозможен.
Желнов: Помнишь, сколько подписчиков в инстаграме у тебя?
Шнуров: Миллион… миллион восемьсот, дальше не знаю, много.
Арно: Это бизнес для тебя или просто как твое личное СМИ?
Шнуров: Сегодня в семь часов вечера это будет бизнес, я выложу рекламный пост. Мне за него заплатили, да.
Арно: Класс. Ну что, мы проведем небольшой блиц в нашей программе. Хиллари или Трамп?
Шнуров: Ой, ни то и ни другое.
Арно: Сочи или Крым?
Шнуров: Вот тоже боюсь, что ни туда и ни туда.
Арно: Хорошо, Серов или Ван Гог?
Шнуров: Какие-то у вас абсолютно патовые вопросы.
Арно: Меньшее из зол.
Шнуров: Меньшее из зол? Я бы не хотел, чтобы дома висел ни тот, ни другой, это чудовищно всё.
Арно: Водка или вискарь?
Шнуров: Самогон!
Желнов: Реально самогон?
Шнуров: Реально. Я уже лет пять ничего не пью, кроме как самогон.
Желнов: А граппа, чача?
Шнуров: Нет-нет. Всё, что стоит на конвейере, я не употребляю. Всё, что можно купить в магазине. Почему так с Ван Гогом и Серовым? Это всё в магазине можно купить, конечно.
Арно: Боуи или Коэн?
Шнуров: Ой… Нет. Ни тот и ни другой.
Арно: Сейчас я очень хотела бы все-таки получить ответ на свой вопрос. Сзади или сверху?
Шнуров: Это от погоды зависит.
Арно: К серьезным вопросам переходим. Антон?
Желнов: Да. Сережа, хотел спросить тебя, поскольку ты наверняка следишь и за политикой, и за какой-то общественной жизнью. Пять главных событий этого года.
Шнуров: Сейчас. Сзади!
Арно: Сзади, да?
Желнов: Все-таки сзади.
Арно: Мы провели некоторые исследования.
Шнуров: Сверху ― нет.
Арно: Сзади, окей.
Желнов: Пять главных событий. Какие они для тебя были в ушедшем году? Политические, культура, всё, что угодно. Личные. То, что срезонировало.