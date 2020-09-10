Новый сезон «Ездим дома»! Премьера 18 сентября в 19:30

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В условиях закрытых границ Санкт-Петербург стал столицей российского туризма. Павел Лобков и Саша Филипенко путешествуют по кольцевой дороге Петербурга — ведь именно вокруг Питера сейчас интересно, модно и доступно. Блеск и нищета, новые места и маршруты в свежем сезоне «Ездим дома» — «Вокруг Питера». Не пропустите!
Премьера в пятницу, 18 сентября, в 19:30.
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