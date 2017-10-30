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30 октября

Дина Корзун читает фрагмент книги о девушке, погибшей от лейкемии в 27 лет

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В 2017 году фонду AdVita («Ради жизни») исполняется 15 лет. Фонд начался с личной истории Жени Кантонистовой – яркой, умной, талантливой девушки, погибшей в 1999 году от лейкоза в возрасте 27 лет. Ее друг Павел Гринберг в попытке помочь девушке познакомился с петербургскими гематологами. Через два года после смерти Жени Павел и врачи клиники трансплантации костного мозга зарегистрировали фонд AdVita в помощь онкогематологическим больным.

Ее мама Наталья Семеновна Кантонистова написала книгу «Все так умирают?», в которой рассказала историю последних лет жизни Жени, опубликовала ее письма, фрагменты дневников, рисунки. В записи книги приняли участие замечательные актрисы, музыканты, писатели, общественные деятели. Памяти Женечки посвящается.

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