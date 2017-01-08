В чем уникальность и необычность манеры описания человека у Толстого

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев — о приемах, с помощью которых Толстой изображал человека в романе «Война и мир» и о том, чем манера писателя кардинально отличалась от его предшественников и современников.

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.