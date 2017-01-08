Сны и галлюцинации в  «Войне и мире». Почему Толстой отводит им отдельное место?

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев рассказал, почему в описаниях Толстого так важны сны, бред и галлюцинации героев, и почему в романе «Война и мир» им отводится отдельное место.

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.