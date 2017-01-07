Почему «Войну и мир» нельзя воспринимать как пособие по истории 1812 года

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев — о том, почему в романе «Война и мир» Толстой сравнивает Наполеона с ребенком и изображает его нарочито «театрально», насколько Наполеон у писателя похож на реального, и почему вопреки мнению многих «Война и мир» не отражает историю 1812 года.