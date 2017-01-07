Почему Кутузов у Толстого не имеет отношения к реальному

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

В новой лекции курса преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев рассказывает о том, как Толстой изобразил Кутузова в романе «Война и мир», и почему этот образ далек от исторического образа полководца.