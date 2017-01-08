Почему современники Толстого раскритиковали его за образ Наташи Ростовой

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев рассказал о том, как была выражена мысль семейная в романе Толстого «Война и мир», какие приемы использовал писатель, чтобы рассказать о трех главных семьях романа — Ростовых, Болконских и Курагиных, и почему многие критики не приняли образа Наташи Ростовой в эпилоге эпопеи.