«Не чистить ружья кирпичом»: почему Россия проиграла Крымскую войну

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспересс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

В новой лекции курса преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапиро рассказывает, как главный герой повести Николая Лескова Левша противостоял искушениям в Британии, и почему несмотря на тайоне знание Левши Россия все-таки проиграла Крымскую войну.