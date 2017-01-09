В чем особенность нечистой силы у Гоголя

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев рассказал о том, как Гоголь начал собирать этнографический материал в «Книге всякой всячины», как разрабатывалась тема Украины в русской литературе, и с чем был связан высокий интерес к ней, как писатель изображал нечистую силу в «В ночи перед Рождеством», и почему тема искусства была для Гоголя одной из самых мучительных.

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспресс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.