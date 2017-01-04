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Русская литература. Экспресс курс от Arzamas
16:19
4 января
Книги

Повесть о совсем маленьком человеке: как появилась «Шинель» Гоголя

Надежда Шапиро рассказывает об особенностях произведения
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Расписание
Следующий выпуск
5 января 11:15
четверг: 11:15, 13:35
пятница: 11:40, 13:30
суббота: 11:00, 12:30
воскресенье: 13:00, 14:30
понедельник: 18:20, 23:00

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспересс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

В новой лекции курса преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапиро рассказывает о повести Николая Гоголя «Шинель» — о судьбе совсем маленького человека, чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина, и об удивительной стилистической игре автора

На превью: иллюстрация Саввы Бродского к повести «Шинель»

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