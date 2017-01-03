«Смерть поэта» Лермонтова: как в стихотворении уживаются несправедливость и энергия

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспересс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

В третьей лекции курса преподаватель русского языка и литературы в московской школе №57 Надежда Шапиро рассказывает о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерт поэта» и о том, почему пропитанное условностями и несправедливыми обвинениями стихотворение все равно звучит так злободневно.