Хищники и жертвы в сказках Салтыкова-Щедрина

На новогодних каникулах Дождь совместно с Arzamas показывает цикл лекций по русской литературе — экспересс-курс, который будет полезен и тем, кто плохо знаком с классикой, и тем, кто уже давно ее любит, но хочет узнать побольше о давно знакомых книгах.

В новой лекции курса преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапиро — о том, какую общечеловеческую мораль Премудрый пескарь и Самоотверженный заяц в сказках Салтыкова-Щедрина помогают понять в антивегетарианские времена.