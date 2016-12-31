Десять спектаклей года, которые обязательно нужно посмотреть

«Разговоры беженцев», Константин Учитель. Санкт-Петербург

Фото: «Разговоры беженцев»

«Разговоры беженцев», возможно, лучший российский театральный эксперимент года. Сегодняшний театр обязан выходить за пределы привычной сцены. Петербуржцы пошли в город, точнее — на вокзалы: Финляндский в Питере и Ленинградский в Москве. Они разыграли пьесу Брехта, которую он написал в самый разгар Второй мировой в Финляндии, в современных реалиях — среди бомжей, пассажиров, отправляющихся на службу срочников и простых зевак.

Разговоры получились все те же — брехтовские. Два актера теряются в толпе, бродят по вокзалу, проходят его вдоль и поперек, скачут по лавкам, кафе и залам ожидания, и только и делают, что разговаривают, иногда громко что-то декламируя на радость случайным прохожим. Зрители могут подслушивать их при помощи специальной аппаратуры, пристально следить за ними или просто раствориться в толпе и прочувствовать вокзал иначе, смотреть на пассажиров как на актеров. Главные герои – настоящие беженцы, немцы, которые обсуждают как глобальные общечеловеческие проблемы, так и мелкие бытовые вопросы. Все это, конечно, отлично подстраивается и под сегодняшний день. Вот один из героев говорит «Здесь даже в пивной за столиком уже запрещено иметь собственное мнение. Немцы, а до них еще и другие, сделали открытие, что и это уже опасно. Они даже залезали под столик, чтобы подслушивать. Вот что они сделали с мелкобуржуазным свободолюбием — они подрезали его под корень». В общем, это про патриотизм, свободу и человеческое достоинство, про то, как сохранить себя даже в самое сложное время. Самое место на перепутье — а именно с таким местом вокзал и ассоциируется — порассуждать на темы, которые никогда не умрут. Особенно в то время, когда глобальная катастрофа снова ощущается очень близко. «Разговоры беженцев» заберутся под кожу стаей, потому что вряд ли так честно и правдиво с вами разговаривали в театре.

Дата ближайшего показа неизвестна

«Поле», Дмитрий Волкострелов. Театр post, Санкт-Петербург

Фото: Erarta

«Поле» – один из лучших интеллектуальных спектаклей сезона от режиссера-экспериментатора Дмитрия Волкострелова по пьесе его верного друга и напарника белорусского драматурга Павла Пряжко. Получится выверенный и нежный сайнс-арт про глобальную запутанность и случайность нашей жизни. Из декораций — триеровский минимализм, школьные доски, мел и генератор случайных чисел, который выдает номера сцен, за которыми мы и будем следить на протяжении первого часа. Все эти действия могут повторяться неоднократно, перемешиваться в любом порядке, но история одна — рутина из жизни комбайнеров и доярок, которые неожиданно попадают в другое измерение. А на деле это — очередное экспериментальное исследование новых способов воздействия на зрителя, на его восприятие.

Таким образом, должно быть понятно, что время нелинейно, а слои прошлого и будущего наслаиваются друг на друга. А мы лишь те самые элементарные микрочастицы, движущиеся в хаотичном направлении, изучением которых и занимается квантовая физика, положенная здесь в основу. Поле, которое возделывают — экспериментальное, магнитное, но точно не элементарное, его так просто не расшифруешь. Процесс наблюдения, наш лабораторный опыт — это и есть в итоге тот самый спектакль. Они наблюдают за точкой бифуркации, критическим состоянием системы, которая переходит на другой, совершенно иной уровень. А это уже вторая часть спектакля — линейная, но при этом по-линчевски мистическая, темная и неопределенная, прямо такой «Интерстеллар». Главное — под каким углом посмотреть: достоверных знаний нет, а квантовая физика доказывает, что все может быть иначе. Волкострелов наглядно показал, что нет никакой оппозиции между физиками и лириками, а по-настоящему во всем можно разобраться, только соединив все это, как это делал человек эпохи возрождения.

Следующий спекталь пройдет в 16 января в музее Эрарта, Санкт-Петербург

«Князь», Константин Богомолов. Ленком

Фото: А. Стернин / «Афиша»

Изъятие «Князя» из репертуара театра «Ленком» только подтвердило его статус значимого и глубокого спектакля сезона. Это невероятная постановка с ужасающим месседжем, который не все смогли переработать. Опыт прочтения романа «Идиот» Достоевского вылился в бескомпромиссный и честный интеллектуальный пазл, вобравший в себя все мрачные мотивы этого русского писателя. Это вызов, который принимают только те, кто способен разбираться, разгадывать этот ребус вместе с автором. «Князь» — спектакль-искупление, спектакль-очищение, попытка разобраться во всех самых темных и потаенных культурных кодах, на которые мы закрываем глаза. Вот потому главной жертвой всего этого брутального мускулинного общества стала красивая девочка Настасья Филипповна — она говорит как будто сусюкуется, дитя невинное.

И здесь, конечно, никак нельзя избежать сравнения с Алексеем Балабановым, еще одним нашим классиком. Богомолов здесь, как до этого в «Карамазовых», повторяет то, что другой режиссер на протяжении жизни делал в кино, особенно в «Грузе 200». Города Солнца не будет, говорил Балабанов. Города Солнца нет, вторит ему Богомолов. И снова на сцене — мрачный Ленинск, бутылка из-под шампанского, маньяки вокруг и «мухи у нас». И вот потому все равно главная тема — смерть. Дети рождаются, чтобы умереть, они никогда не будут невинны, их развращают сами же взрослые. От этого спектакля веет необратимостью. Но «Князь» не только про нашу греховную духовность. Это проблема всей мировой литературы, вот и в этот мрачный мир органично вписывается монолог барона фон Ашенбаха про мальчика Тадзио, которого он встречал повсюду. Мы все виновны и порочны. Этот мир не исправить, уже поздно.

Спектакль не повторят

«Машина Мюллер», Кирилл Серебренников. Гоголь-центр

Фото: «Гоголь-центр»

«Машина Мюллер» — самый свободный, бунтарский и резонансный спектакль из репертуара «Гоголь-центра» в этом году. Постановка Кирилла Серебренникова по забытым произведениям значимого немецкого драматурга и философа Хайнера Мюллера оказалась мощным впечатлением и испытанием для зрителей, и не только из-за обилия абсолютно голых молодых людей и девушек на сцене, танцующих и прыгающих на протяжении двух часов. Их танец — это просто вызов и констатация той самой свободы, от которой в России привыкли отворачиваться (в том числе, от свободы тела).

А внутри начинка посерьезнее — жуткие и мрачные актуальные высказывания Мюллера про кошмары XX века, героически переданные артистом Александром Горчилиным, эпатажная и декадентская игра взрывного дуэта Сати Спиваковой и Константина Богомолова, которые с отчаянием дают боль героев вывернутых наизнанку «Опасных связей», да еще вдобавок и китчевые выступления артиста кабаре Артура Васильева, где звучит даже Алла Пугачева. В итоге замешивается такой инфернальный коктейль, который неприменно возбудит сознание и заставит задуматься, даже если ничего не понимаешь в происходящем, не разбираешь текста. Но все увиденное обязательно остается на подкорке еще долгое время, а главное помогает вместе с Мюллером и Серебренниковым осознать, как человечество приходит к тотальной несвободе и что этому способствует. «Машина Мюллер» заберется к вам внутрь, чтобы вы смогли прочувствовать ее нутром, на физиологическом уровне. А это и есть высший смысл искусства: ведь не имеет значения, поняли ли вы, о чем вам наговорили, главное, чтобы вы смогли в это поверить. Не поверить в «Машину Мюллер».

Ближайшие спектакли пройдут 18 и 19 января. Билеты на сайте «Гоголь-центра»

«Тартюф», Филипп Григорьян. Электротеатр «Станиславский»

Фото: Электротеатр «Станиславский»

«Тартюф» — смелое принуждение к классике, которое восхищает. Экспериментальный Электротеатр обратился к истокам с помощью одного из самых радикальных авторов нашей сцены – Филиппа Григорьяна. Он замахнулся на Мольера, но вместо французского амбре зрители получили дворцовые тайны последних Романовых. Не случайно спектакль поставили накануне годовщины юбилея Великой Октябрьской революции. В сценографии воссозданы интерьеры Ипатьевского дома, где расстреляли императорскую семью. Покой венценосных особ нарушает одно бескомпромиссное и безграничное зло — бородатое чудовище из преисподней, то ли Тартюф, то ли Распутин, но это точно вечная русская хтонь. Филипп Григорьян решил поставить классический текст по всем правилам и канонам — длинный, монотонный, с долгими монологами, паузами и обстоятельными мизансценами. Но скучно зрителю точно быть не должно, ведь это и есть та великолепная смесь французского с нижегородским, культуры галльской и a la russe.

Григорьян намешал красивый микс, показал по-настоящему королевский спектакль, театр, который мы потеряли. При этом все прелести современных постановок, несмотря на ретро-обертку, сохранены. Так что и поклонники такого Григорьяна со спецэффектами будут довольны. Трансформация здесь всегда и во всем: похотливый поп, который завладевает главным героем, после того как все рушится, трещит по швам связь времен, превращается уже и вовсе в нарочитого трансвестита в золотистых нарядах на посмертной дискотеки, на которую приглашают всех героев в финале. В итоге получается революция сознания, в которой именно такие люди, как Тартюф, перевернули все с ног на голову лицемерием и ложью. Так начинается хаос длиною в век. «Тартюф» Григорьяна стал очень важной и нужной сегодня постановкой, которая эстетическими способами показывает, как зло становится привлекательным, монструозность зла и губительную способность порядочных людей к его принятию — и, значит, к самообману. Но главное — это тот случай, когда даже классическая постановка может быть модной и современной, со множественной перспективой, трипом во времени и пространстве.

Ближайшие спектакли пройдут 11, 12 и 13 февраля. Билеты на сайте театра

«Вернувшиеся», Виктор Карина, Миа Занетти. Москва

Фото: «Вернувшиеся»

«Иммерсивность» — слово года, а «Вернувшиеся» — пожалуй, лучший иммерсивный спектакль из существующих. Так принято называть все модные интерактивные постановки. Но в России еще не показывали в чистом виде погружение и вовлечение зрителей в происходящие таким, каким его задумали в прошлом веке в США. Зрителям в масках предложили ходить по гостиным, комнатам, чуланам, прачечным и таинственным помещениям. Они должны сами исследовать все пространство пьесы Ибсена «Привидения». Им предоставили полную свободу, возможность хаотично блуждать по потаенным комнатам и лабиринтам дома вдовы фру Альвинг, находить что-то интересное для себя, подсматривать за героями, живыми и мертвыми, наблюдать за довольно откровенными сценами — за оригей, например.

Эту историю вы создаете сами, каждый по-своему прочувствует этот дух похоти и аморальности, которым пропитано изначальное произведение. Здесь же весь дом глубоко проникнут атмосферой скелетов в шкафу, которые не дают покоя, тайн прошлого, которые выливаются в наследственные грехи, страдания и болезни. Атмосферой того, что ничего не проходит бесследно. В одном из ключевых монологов мать семьи говорит об этих привидениях и вернувшихся так: «Это нечто отжившее, вроде привидений, от которых я никак не могу отделаться… всякие старые отжившие понятия, верования и тому подобное». За все придется ответить. Порок здесь рядом, по крайней мере, зрители сами становятся участниками этого шоу, как раз теми самыми приведениями, которые стыдливо подсматривают за этим и неизбежно проецируют происходящее на свои внутренние переживания. «Вернувшиеся» — не только отличный спектакль, но еще и сеанс психоанализа.

Шоу будет идти до 12 марта. Билеты на сайте «Вернувшихся»

Vangelo, Пиппо Дельбоно. Италия, фестиваль NET

Фото: фестиваль NET

Vangelo — откровенная и честная гастроль года на разрыв аэроты. Перформанс от известного итальянского провокатора Пиппо Дельбоно —его новая версия «Евангелия», манифест с болью, кровью и слезами на глазах, но при этом с непробиваемым счастьем и радостью. Вот это и есть настоящий современный театр и истинный Бог. Этот очень личный спектакль — попытка достучаться до матери, которая умерла, но которая заставила поверить его в Бога. Он не верит во всемогущего создателя, который допускает кровопролития, войны, беженцев и постоянные конфликты. Его Бог — это любовь, которая воплощается во всем, в первую очередь, в уникальных людях, которых он и выводит на сцену — человека с синдромом Дауна, аутиста или немощного старика со скрипкой в руках. Vangelo — это шок и трепет на пределе возможностей, авторский вопль, который рвет шаблоны и стереотипы. Но это не атеистический перформанс, вера в человека и его разнообразие у него все же занимает центральное место. Это жесткое и бескомпромиссное гуманистическое высказывание про ужасы нашей жизни, на которых надо учиться. Так честно, без фальши, условностей и с настоящими чувствами умеет только Пиппо Дельбоно.

Ближайшие спектакли пройдут с 5 по 21 января. Ронд Пуант (Théatre du Rond Point), Париж

«Сострадание. История одного оружия», Мило Рау. Театр Шаубюне, Берлин, фестиваль «Территория»

Фото: фестиваль «Территория»

«Сострадание. История одного оружия» — самый гуманистический спектакль, показанный в этом году в Москве. Беженцы, войны, конфликты — все это давно на повестке дня. Но эта постановка стала одной из немногих адекватных попыток разобраться в проблеме, трезво заговорить на неудобную тему о подмене понятий и истинных мотивах людей, которые решают вопрос мигрантов. С одной стороны, на сцену выходит реальный беженец, жертва геноцида в Бурунди, которая теперь живет в Бельгии с приемными родителями, играет в театре, ездит с гастролями по миру с этим спектаклем. Она обращается к зрителям с исповедью, вызывает закономерное чувство сострадания. Но тут на сцене возникает другая героиня — актриса, которая играет отчаявшуюся сотрудницу некоммерческой организации, работавшую в Африке во время тех же конфликтов. Она опустила руки, начала привыкать к звуку оружия, сама увидела, как гуманитарная катастрофа стараниями европейцев превратилась в безжалостную индустрию с беженцами, которые превращаются в хипстеров, с кэмпенгами, в которых появляются кинотеатры, со служащими, которые борются за каждого человека как за товар.

Это спектакль про пропасть, отделяющую благополучный мир от того, который погружен в кровавую реальность. О том, что отношения Запада и Востока, стран первого и третьего мира — не про сострадание, не про высокие идеалы и даже не про сотрудничество, а про мучительную созависимость, из которой нет и не предвидится никакого выхода. Остается только отчаяние, потому в конце спектакля у главной героини оказывается в руках пулемет. Этот спектакль заставляет задуматься о том, что в этом гуманитарном кризисе нет и не может быть однозначной позиции и виноватых, а проблему надо решать комплексно, начиная с себя.

Ближайшие спектакли пройдут 3, 4 и 5 января. Шаубюне (Schaubühne), Берлин

«Роделинда», «Билли Бад». Большой театр, Москва

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Лучшими экспериментами на оперной сцене стали постановки Большого театра, которые реализовали вместе с передовыми труппами мира. Только что отгремела «Роделинда», совместная постановка с Английской национальной оперой. На сцене — великое европейское искусство, сложная и барочная опера воссоздана с ювелирной точностью и большим вкусом. Актуальный британский режиссер Ричард Джонс представил действо в виде кинематографичных декораций с аллюзиями на «Крестного отца». Историю про короля-узурпатора и оскверненную королеву перенесли в декорацию итальянских мафиози. Главным героем стал глава клана. Это весьма ироничная и находчивая переработка классического сюжета, где герои совершают нелепые поступки: поют прямо на беговых дорожках, один из героев, сын Роделинды, проводит на сцене все время в молчании, но при этом очень эффектно, страсти кипят как в сериале. Такой и должна быть современная опера мирового уровня.

Как и «Билли Бад», которым Большой театр год фактически и завершил. Это тоже копродукция, но не только с Английской, но и с Немецкой оперой. Здесь уже над оперой Бенджамина Бриттена поработал известный американский режиссер Дэвид Олден. Получилось еще более сильное потрясение, чем «Роделинда», и она имеет все шансы стать одним из новых хитов Большого. «Билли Бад» — это потрясение для российского театра. Режиссер в минималистичных жутких декорациях создает злободневное эффектное действие со множеством социальных подтекстов. Здесь собраны богатые насыщенные голоса британских исполнителей и полноценная галерея мужских голосов и образов, чего в России раньше и не слышали. Все это доказывает, что главный театр страны свободен и открыт, а главное выполняет свою главную культуртрегерскую функцию: предлагает российскому зрителю не отключаться от важных мировых трендов.

Ближайший спектакль «Билли Бад» состоится 24 февраля. Билеты на сайте Большого театра. Спектакль «Роделинда» не повторят

«Травиата», Робрет Уилсон. Пермский академический театр оперы и балета, Пермь

Фото: Пермский академический театр оперы и балета

Постановка Роберта Уилсона в России — событие, которое может затмить по масштабу все остальное. Так было в прошлом году со «Сказками Пушкина» в Театре Наций. Теперь повезло Пермскому театру оперы и балету, который сумел привезти из Линца в нашу страну громкую постановку Верди от этого великого американского режиссера. Для жителей Перми, несмотря на их насмотренность, это все равно событие, которое в состоянии перевернуть их реальность. Ведь Уилсон для нашего зрителя — инопланетный гость с какой-то своей особой школой отстранненой и совсем не психологичной игры. Не все в Москве были готовы к такому концептуальному пушкинскому сказу, что уж и говорить о провинции. Стерильное пустынное пространство, актеры-роботы с четкими и отрепетированными движениями, формальная игра — все эти фирменные приемы Уилсона сохранились и здесь. Добавьте к этому филигранное минималистичное музыкальное сопровождение от худрука Теодора Курентзиса и невероятное исполнение партии Виолетты от Надежды Павловой. Получается гармоничный шедевр, которым может гордиться вся страна.

Ближайшие спектакли пройдут 4, 5 и 7 февраля. Билеты на сайте Пермского театра