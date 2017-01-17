От Хичкока до «Людей Икс»: самые громкие секс-скандалы в искусстве

Это Искусственный отбор на Дожде. Художника Петра Павленского обвиняют в изнасиловании и избиении человека. Он покинул страну и отрицает свою вину. В свете последних событий Денис Катаев решил отобрать самые интересные случаи, когда творческие люди оказываются вовлечеными в подобные секс‑скандалы с криминальными преследованиями. К сожалению, такое встречается часто: вспомнить хотя бы самые популярные и горячие примеры с Романом Полански и Вуди Алленом. В этот раз собраны не самые очевидные, но главное актуальные и показательные истории.

Самый громкий секс-скандал с инзасилованием в Голливуде случился совсем недавно. Это произошло с режиссером фильма «Рождение нации», Нейтом Паркером, который рассчитывал в этом году взять много «Оскаров», однако теперь с его запятнанной репутацией этого ждать не приходится.

«Рождение нации» — кино о национальной гордости, о том, на чем стоят штаты. Это история про первое рабовладельческое восстание в Америке, когда чернокожие впервые заявили о своих правах, задолго до Мартина Лютера Кинга. Фактически это байопик национального героя, священника Нэта Тёрнера, который и возглавил тот протест рабов в 1831 году в округе Саутгемптон, штат Вирджиния. Такое кино должно было порвать американский прокат, но режиссеру героем стать так и не удалось.

Летом прошлого года всплыл тот факт, что режиссер Нейт Паркер был причастен к изнасилованию девушки в 1999 году, преступление он совершил вместе со своим другом. Их даже судили, но тюрьмы Паркеру все-таки удалось избежать. Как оказалось, та изнасилованная девушка так и не смогла прийти в себя после позора и покончила с собой в возрасте 30-ти лет. Режиссер потом много раз оправдывался, в том числе по телевидению, появлялся на премьерах, но репутация явно испорчена. И он теперь в Голливуде чуть ли не персона нон-грата. Хотя в список номинантов Гильдии режиссеров США Паркер все-таки попал.

Все чаще скандалы из прошлого всплывают именно сегодня. Уже не ясно, как им вообще можно верить, а репутация многих людей страдает. Показательно при этом, что Оксфордский словарь назвал словом 2016 года «post truth», «постправда». Согласно официальному определению, оно отражает «обстоятельства, при которых объективные факты становятся менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям». И, действительно, сегодня уже не имеет значения, что на самом деле происходит в той или иной ситуации, гораздо важнее, как вы эти факты воспринимаете.

Но вот в случае Бернардо Бертолуччи все совсем наоборот — он признался сам. Оказалось, в фильме «Последнее танго в Париже» мы становимся свидетелями чуть ли не реального изнасилования актрисы Марии Шнайдер. Это признание случилось еще три года, сразу после смерти актрисы Шнайдер во Французской синематеке. Там и выступал Бертолуччи, однако только недавно эта запись дошла до широкой общественности. Он заявил, что не согласовывал сцену изнасилования героини Шнайдер с актрисой. Все случилось спонтанно, они задумали так с Марлоном Брандо и специально не предупредили ее о деталях, в том числе о том, что будет использоваться масло. Таким образом итальянский режиссер хотел добиться естественности — реакции женщины, а не актрисы, чтобы она не сыграла, а по-настоящему испытала «ярость и унижение». Тогда Шнайдер было 19 лет, Брандо 48. Актриса потом не раз признавалась, что чувствовала себя изнасилованной обоими, но ни режиссер, ни актер не извинились. После этого они не общались, а она пыталась обратить внимание общественности на эту несправедливость — на порочный мужской мир киноиндустрии. Эта новость вызвала бурную реакцию в СМИ. Многие современные звезды Голливуда осудили поступок Бертолуччи, назвали его непростительным и мерзким. Правда, Бертолуччи уже не раз говорил, что реального секса там не было, кроме того, Шнайдер знала, что сцена такая будет, просто не в таком виде.

Досталось также Альфреду Хичкоку. Звезда его фильмов «Птицы» и «Марни» Типпи Хедрен на старости лет обвинила режиссера в сексуальных домогательствах. О случая харасмента со стороны Хичкока актриса подробно рассказала в своих мемуарах, которые вышли в прошлом году. Утверждается, он буквально принуждал ее лечь в постель, иначе не даст новых ролей. Хедрен описывает как он ее лапал в гримерке во время съемок «Марни». Цитата: «Это было извращенно. Чем больше я сопротивлялась, тем более агрессивным он становился». После «Марни» она у Хичкока больше и не снималась.

Еще один из недавних скандалов связан с режиссером фантастических фильмов «Люди Икс» Брайном Сингером. В его случае никакой фантастики, все гораздо банальнее. Известного голливудского режиссера в 2014-м обвинили в изнасиловании малолетних.Это тоже был привет из прошлого, из 90-х, как и в случае с Паркером. Жертвой себя признал начинающий актер Майкл Иган, который тогда был подростком. Он утверждл, на него он напал в одной из лондонских гостиниц и надругался. Сингер даже предлагал ему роль как раз в «Людях Икс» и золотые горы, угрожал разрушением карьеры в случае отказа. Режиссер еще долго извинялся, оправдывался, созывал пресс-конференции, потом заключил мировое соглашение, по которому он должен будет выплатить актёру Майклу Игану 100 тысяч долларов. С этим и живет до сих пор. Кстати, его не раз еще обвиняли в подобных грязных поступках.

Замешан в этом может быть любой, даже самый авторитетный — мир постправды не щадит никого. В медиа шумиху с таким флером попал даже уважаемый французский режиссер Клод Ланцман, автор самого проникновенного исследования про Холокост «Шоа». В 2012-м году 86 летнего Ланцмана задержали в Израиле в аэропорту Бен Гуриона. Его опять же обвинили в сексуальном домогательстве. Одна из сотрудниц служб безопасности заподозрила, что он к ней пристает и вроде бы даже полез целоваться. После оказалось, что он всего лишь улыбнулся ей во время досмотра и сделал комплимент, что то в духе: «Вы очень славная. Был бы я помоложе». Шутка и флирт обернулись многочасовым допросом. Но на самолет он все-таки успел, где его встретили аплодисментами. Вроде бы многое человек сделал для Израиля, а все равно и его коснулось.

У художников такое тоже встречается нередко. Йорг Иммендорф, провокационный автор из Германии, который скончался 10 лет назад, запомнился провокациями не только в искусстве. Он начинал еще с Йозефом Бойсом, его антикапиталистическое искусство запомнил весь мир, он был представлен на лучших выставках в мире, в том числе на Документе в Касселе, на Венецианской биеннале. Вроде бы Германия должна им гордиться, однако вокруг него было слишком много скандалов, связанных с эксплуатацией женщин. Например, за несколько лет до смерти полиция арестовала его в роскошной гостинице в компании девяти проституток. Во время обыска в номере нашли более шести граммов кокаина. Суд учел тяжесть заболевания Иммендорфа и приговорил его к 11 месяцам тюрьмы условно. Непомнятно теперь, кто он — национальный герой или преступник?

Стоит также вспомнить о художественных акциях против насилия. Таких было предостаточно, особенно в арт тусовке второй половины прошлого века. Их авторами были преимущесивенно женщины художники, такой их протест, радикальное феминисткое искусство. Самая яркая из них — Ана Мандьета, американская художница кубинского происхождения.

Насилие — центральная тема ее шокирующего творчества. Причем в качестве жертвы всегда она. В 72 года в общежитии своего университета она вымазала свои бёдра кровью животных, оголила их, и легла в сооответсивующей позе посреди комнаты. Студенты были уверены, что ее и правда изнасиловали. Такой была ее художественная реакция на реальное убийство одной студентки из этого же университета. Позже было ещё много подобных акций в ее творчестве: в перформансе «Связанная женщина» она пыталась, лёжа обнажённой на полу, освободиться от пут, давая зрителям возможность взглянуть на женщину глазами насильника. Также она преображалась в «мертвую сексуально оскорбленную курицу». Но в итоге она трагически погибла — вышла из окна в 37 лет. И тоже непонятно, то ли это было самоубийство, то ли ее подтолкнул собственный муж.

Во всех этих историях и правда всегда больше интерпретаций и представлений, чем истины, а потому в деле Павленского тоже предстоит долго разбираться.

Фото: кадр из фильма «Марни» 1964 / КиноПоиск