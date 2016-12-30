Десять главных сериалов года

Молодой Папа, Паоло Соррентино, HBO

«Молодой Папа» — самый кинематографичный сериал года. Автор «Великой красоты», демиург-визуал Паоло Соррентино замахнулся на святое, но получилось совсем наоборот: ударился во все тяжкие благодаря огромному бюджету и карт-бланшу от HBO. Его Папа совсем не как Франциск — матершинник, пошляк, алкоголик, курильщик, самодур и сумасброд. Джуд Лоу великолепно сыграл самого безбашенного за всю историю Ватикана главу Святого престола. Соррентино, как и его герой, выглядит в данном случае типичным бунтовщиком и провокатором, который решился на эксперимент в модном жанре и дал свободу фантазии. Потому в сериале много черного юмора, неполиткорретных шуток и просто невообразимых ситуаций. Все это превратилось в довольно забавный хаотичный микс из тайной жизни Ватикана и современных причуд Папы, который все больше выглядит как типичный престарелый хипстер. Соррентино воспроизвел тайную святую жизнь максимально подробно. И, конечно, на первом плане снова красота, без которой оскаровский лауреат себе уже не верен. А в итоге вместо напрашивающегося исследования взаимовлияния религиозного сознания и современности, конфликта миссии и частной жизни, выходит абсурдистская новелла с набором довольно любопытных гэгов на соответствующую тематику про монашек и кардиналов. Все это похоже на стройную и красивую концепцию, скорее игру в сериал, чем действительно серьезное режиссерское высказывание. Но при этом игру чрезвычайно уютную и, конечно, безупречную, с хорошим чувством юмора и саундтреком. Потому второму сезону быть.

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Последний кандидат, ABC

Достойной заменой «Карточного домика» стал сериал «Последний кандидат» с гуманистическим посылом. В то время как в реальный Белый дом приходит популист Трамп, создатели фильма призывают не вешать нос в самой отчаянной ситуации и верить в человека. Даже в такого, как главный герой, президента поневоле. США в результате крупного теракта на Капитолии в одночасье лишаются президента и всего правительства. Остается только один — самый незаметный и неприметный член кабинета министров. По Конституции, ему теперь положено возглавить страну. Его только что чуть не уволили, а теперь он должен поднять страну с колен после национального шока. И это человек, который и завтрак детям приготовить нормально не может. А теперь либо он станет всем папой, либо так и останется безответственным чиновником, который ничего в этой жизни не решает. И его меняет чрезвычайная ситуация, он становится сильнее, мужественнее и на глазах расправляет плечи. Сериал как раз про эту трансформацию — о том, как маленький человек превращается в самого влиятельного на земле, и насколько это вообще возможно. Так что помимо просто политического экшена это еще должно быть и тонкое психологическое кино с четким гуманистическим посылом: важна каждая человеческая жизнь.

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Ольга, ТНТ

«Ольга» — неожиданно лучший российский сериал года. Наша «Грейс в огне» мощно ударила точно в цель и пробила болевую точку российского общества. Яна Троянова исполнила еще одну блестящую роль в своей карьере и сыграла женщину, в которой себя узнала каждая вторая жительница России. Мать-одиночка, у которой в перерывах между обработкой ногтей клиенткам дети от разных браков по лавкам скачут, отец-алкоголик балагурит во дворе, а сестра выносит мозг своими проблемами с мужиками, показывает чудеса на виражах: успевает и выпить нормально, спасти дочь от аборта и сына от обрезания, а еще худо-бедно выстроить личную жизнь с кладбищенским парнем. Этой Ольге стоит верить, потому что это кино про нас и про нашу страну, честно и без ужимок, хоть и с оглядкой на массовую аудиторию. Правдивые непричесанные диалоги, злободневный контекст, отменное чувство юмора в сочетании с гиперреализмом делает этот сериал важной вехой в истории развития нового российского кино, и ставит его в один ряд с поколенческой «Школой» Валерии Гай-Германики.

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Война и мир, BBC

«Война и мир», пожалуй, самый обсуждаемый сериал года и чуть ли не лучшая экранизация Толстого, которая снова ввела российского писателя в международный контекст. При этом BBC не оглядывались на великий роман, на Толстого, на наши духовные скрепы — просто сняли свой мини-сериал, как это могло было быть по любому великому европейскому или американскому произведению. Обошлось без предвзятости, русского мира, хохломы, матрешек и китчевого угара «Сибирского цирюльника». Это их незашоренный взгляд на нас, без экзотики, по европейской моде. Такого подхода еще, по крайней мере, в случае нашей классики ни разу не было. Русские такого никогда не снимут: красивые люди в мундирах и платьях как с полотен Серова, те балы, семейные ценности, art de vivre, желание и умение жить, несмотря на войны, — все это и правда достойно восхищения. Такая Россия — это Европа, важнейший игрок на мировой арене, с которым считаются. В конце концов, это просто красивая экранизация, которую хочется смотреть и пересматривать ради эстетического удовольствия: эффектные и мощные кадры сражений, спокойное небо над Аустерлицем, проезд без склеек по салону Анны Павловны и свежие лица европейского кино в главных ролях (один Пол Дано в образе Пьера Безухова может затмить даже игру самого Сергея Бондарчука). А еще сериал вышел очень кстати. И снова международные коалиции воюют со мировым злом. Только вместо Наполеона — террористическая группировка «Исламское государство». Вместо Безуховых — пятая колонна. Вместо Александра Первого — сами знаете кто. А высший свет, интриги и скандалы — все это на своих местах. Главное — это войны в повестке дня, бессмысленные и беспощадные. Этот сериал стал попыткой диалога в такое время, своеобразным культурным антивоенным манифестом.

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Ночной администратор, BBC

«Ночной администратор» — лучший мини-сериал года. Помимо важного для многих зрителей возвращения Хью Лори в образе злодея, гораздо больших похвал заслужил его визави — Том Хиддлстон в главной роли, который здесь зажег больше, чем в «Высотке», самом странном фильме года. Чисто британский шпионский сериал превзошел даже свой популярный первоисточник — детектив Джона Ла Карре. Но уже на фоне актуальной войны, арабской весны и беспорядков в Египте разворачивается нешуточная разведывательная операция на несколько серий. Администратор дорогого отеля превращается в супергероя, шпионом, который выходит вон, чтобы распутать интриги в очередном гигантском спруте, где балом правят кукловоды, торговцы оружием и наркодилеры. Один из самых дорогих британских сериалов за последнее время стал образцом классического шпионского триллера, по-хорошему старомодный и безумно стильный. Получилась более чем достойная замена той же самой «Родины», только гораздо короче.

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Черное зеркало, 3 сезон (серия Sun Junipiero)

Возвращение «Черного зеркала», безусловно, стало одним из самых заметных событий. Но на выходе оказалось, что создатели сериала не смогли в целом предложить ничего нового на тему ужасного мира будущего, кроме одной серии — «Сан Джунипьеро». Она определенно стала революционной и рискует перевернуть судьбу многолетнего проекта. Это больше полнометражный фильм, чем очередной эпизод, где закономерно развернулись к ретро-футуризму и модным восьмидесятым. Будущее не имеет никакого значения без известного путешествия назад. Sun Junipiero — это потерянный рай, идеальное место для эскапизма в технологическом будущем, куда могут отправиться все желающие безнадежно больные, такая новая форма эвтаназии. Но это не просто физическая смерть, скорее жутко соблазнительная обманка — отправление в лучший из миров, где, как в песне, всегда светит солнце, где всегда будет «я», где раскинулось море широко, никто не работает, а просто все в вечной неге. Но есть ли в этом делирии счастье? Или вот он какой — высокотехнологичный договор с дьяволом? Несмотря на яркий антураж и масскультовый задор, Sun Junipiro — это, прежде всего, важное философское исследование тяжелых и неразрешимых вопросов, моральных и религиозных. Если вы посмотрите эту серию, то будете о ней думать и в следующем году.

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Однажды ночью, HBO и BBC

«Однажды ночью» — главный политический и судебный сериал года. Это завораживающая криминальная история, завязку которой можно описать расхожей фразой «Я знаю, что вы сделали прошлой ночью». История про студента-пакистанца, который после вечеринки проснулся обвиняемым в убийстве, особенно интересно смотрится из России, учитывая обилие абсурдных и резонансных процессов у нас в практике. Кроме того, в нашей стране уже подарок — посмотреть на чудеса правосудия. «Однажды ночью» — новая версия «12 разгневанных мужчин» с набором ключевых проблем и стигм современности, включая расизм и нетерпимость. Еще один плюс проекта — адвокат, которого великолепно играет итальянский актер Джон Туртуро: его защита — лучшее шоу в этом сериале. На месте главного героя картины, правда, может оказаться каждый. Потому посмотреть этот сериал надо хотя бы в очень прагматичных целях, в виде инструкции к применению «Как быть, если тебя арестовали».

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Очень странные дела, Netflix

«Очень странные дела» — самый киноманский сериал года. И здесь снова тренд сезона: назад в будущее, в восьмидесятые, к ретро-романтике. Создатели собрали и впихнули в эту заманчивую упаковку «лучшее, любимое и только для вас»: цитаты и мотивы из определяющих фантастических и мистических фильмов и сериалов прошлого века, на которых мы все с вами и сформировались. В отличие от претенциозного и довольно холодного «Мира Дикого Запада», это получилось искреннее и по-детски честное признание в любви к хитам Спилберга, Кинга и Джей Джей Абрамса, которое придется по душе как завзятым кидалтам и неисправимым романтикам, так и неофитам, которые не в состоянии отличить «Секретные материалы» от «Инопланентина».

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Наемник Куорри, Cinemax

Как вы уже догадались, ретро — лучшее направление сериалов в этом году. Вот и «Наемник Куорри» выходит самой успешной ностальгической криминальной драмой. Ветеран Вьетнама Куорри, как и любой другой воин, после затянувшегося конфликта оказывается на обочине в мирной жизни: из героя превращается в маргинала, который в итоге вынужден примкнуть в преступному сообществу. Его попытки справиться с новой реальностью и посттравматическим синдромом — это и есть самая любопытная часть этой чудовищно злободневной истории. В нашей стране c такими же проблемами сталкивались и ветераны Великой Отечественной, и афганцы, и отслужившие в Чечне, а теперь еще и возвращающиеся из Сирии военнослужащие. Так что этот Куорри — герой и нашего общества. А еще это просто мастерски снятый сериал, который напоминает чем-то первый сезон «Настоящего детектива», а сам Куорри походит на всех героев Билли Боба Торнтона вместе взятых.

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Салам Масква, Павел Бардин

Главная российская социальная драма года «Самлам Масква» оказалась настолько правдивой и жесткой, что не подошла для эфира «Первого канала», зато пригодилась для сайта. Про мигрантов, которые продолжают оставаться одними из главных субъектов жизни в столице, последнее время принято стыдливо молчать, но Павел Бардин заявил об их проблемах во всеуслышание. Тема ксенофобии ему не чужда, но так широко и громко он, пожалуй, ее раскрыл впервые. Под личиной «ментовского» сериала он, как Троянский конь, продвинул для массовой аудитории довольно бесстрашный портрет Москвы. Как итог: на уровне федерального телевидения обсуждаются межнациональные конфликты не на уровне бессмысленных ток-шоу, а серьезно и неоднозначно. С обеих сторон есть подлецы, которые готовы сказать «не мы такие, а жизнь такая» друг другу, но попытка разворошить эту запутанную ситуацию уже становится событием. Реалии современной Москвы с торговлей людьми, поддельными документами, проституцией и наркотрафиком показаны так откровенно и честно (если не сказать страшно), что создатели, по-хорошему, заслуживают медалей за проявленную смелость: Бардин за художественную, а Эрнст — за гражданскую.

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