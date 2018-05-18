Семь лучших фильмов Каннского фестиваля, кроме «Лета»

7. «Капернаум», реж. Надин Лабаки

Фильм «Капернаум» — изначальный фаворит. Главный герой — красивый и несчастный мальчик из Ливана. Внутри — его борьба, слезы и праведный гнев. Режиссер — женщина, ливанка Надин Лабаки. Эта уникальная харизма и какое-то ангельское обаяние, которое появляется, как оазис, здесь, в этом токсичном регионе, зараженным войной, бедностью и конфликтами. Сам актер — такой же, как и его герой, беженец из Сирии, который переехал в Бейрут и был вынужден приспосабливаться к новой жизни. Зейн восстает против родителей, которые де-факто отправляют на тот свет его сестру, и начинает в свой революционный путь по горячей земле. А взрослые продолжают плодиться и не замечать ада. Зейн протестует против безответственности бытия и называет своих родителей монстрами. Он буквально судится с ними и не признает их родительские права. Зачем рожать по инерции, если средств на воспитание нет, а дети в прямом смысле слова оказываются на помойке?

6. «Девушка», реж. Люка Дон

В бельгийском фильме «Девушка» из программы «Особый взгляд» главный герой — мальчик, который мечтает стать девочкой, а еще балериной. Ради этого он готов на тяжелые физические страдания, отсутствие сна и нормальной жизни. И вроде бы все условия «за»: Бельгия — не Россия, семья всячески поддерживает, врачи следят за гормональными изменениями, а в балетной школе видят способности новой артистки. Вот только экзистенциальный кошмар никто не отменял. Промежуточное состояние длится уже несколько лет, а ждать до полного перевоплощения еще пару лет. К тому же обе цели противоречат друг другу. Нагрузки на балете мешают стать девушкой. К тому же чувства и инстинкты никто не отменял. Как вести себя в обществе с другими балеринами в раздевалке, или с мальчиками перед сексом?

5. «Пылающий», реж. Ли Чхан-Дон

Корейский режиссер Ли Чхан-Дон после «Поэзии» снял фактически настоящую прозу. Вдохновившись рассказом Мураками, он создал на экране амбивалентное полотно на стыке реальности и выдумки. Главный герой — молодой деревенский юноша, романтик без причины, который мечтает стать писателем. Фантазии и призрачное сознание доводят его до того, что первая же попавшаяся девушка на его пути становится героиней, недоступной красавицей, по которой следует страдать. Сразу появляется и антагонист — благополучный юноша на Porsche. Непознанная реальность настолько поглощает, что девушка тут же превращается в исчезнувшую, конкурент — в опасного преступника, который поджигает теплицы в его регионе, а любовная история трансформируется в детектив с неизбежным насилием. Ли Чхан-Дон снял дымчатое кино, которое способно зажечь романтичные души. Фильм уже стал фаворитом у критиков.

4. «Образ и речь», реж. Жан-Люк Годар

Рассказать в двух словах о новом фильме Годара практически невозможно. Он уже давно перерос самого себя и делает не фильмы, а мульти-жанровые произведения современного искусства. Здесь вам и литература, и философия, и музыка, и политика. Фактически мы забираемся внутрь сознания живого классика, видимо так и выглядит его черепная коробка: из фрагментов любимых, кадров из фильмов, записок, аудиозаписей и композиций, хроники XX века.

3. «Диамантино», реж. Феликс Марито

«Диамантино» — самый безумный фильм Каннского кинофестиваля, который победил в программе «Неделя критики». Фильм рассказывает про футболиста, удивительно точно смахивающего на Криштиану Роналду. Он все время плачет, проигрывает решающий матч на Чемпионате мира в России в 2018. Потом решает начать новую жизнь. Близкие лишь наживаются на нем: коварные сестры-близнецы пытаются его клонировать, чтобы еще больше увеличить цифры на панамских счетах. А сам Роналду мечтает о наследнике. Как-то на яхте он видит в море проплывающих беженцев. Удивляется, что такое бывает, и берет на воспитание мальчика с Ближнего востока. У мальчика, правда, на поверку тоже совсем другие цели. Потому все это приключение обернется бодрой и едкой сатирой на современный мир, темы неофашизма, миграции, ГМО и других примет времени.

2. «Счастливый Лазарь», реж. Аличе Рорвахер

Главный фильм конкурсной программы — очередная притча от итальянского режиссера Аличе Рорвахер. «Счастливый Лазарь» — снова оммаж великому итальянскому кино от нового поколения режиссеров с Апеннин. Здесь есть фрески из того времени, но совершенно иной, свой волшебный, сказочный язык, которым она взяла еще два года назад каннскую публику фильмом «Чудеса». Чудеса продолжаются. Здесь кино практически без обстоятельства времени и действия. Пастораль и сцены из деревенской жизни смешиваются с нашими современными городскими пейзажами. Там в деревне все бедные, но молодые и счастливые. Главные герои — нищие рабочие в поместье. Они фактически как крепостные, но главный из них — божественный мальчик с библейским именем Лазарь. Он готов всем протянуть руку помощи, лишь бы быть полезным. Наивного, чистого как сама природа Лазаря, можно назвать блаженным и даже святым. Момент с воскрешением возрождается, конечно, и здесь. А в городе — вся эта семья совсем другая. Идиллия прошла, городские джунгли превратили дружную семью в ненужных бомжей. И только вечно молодой и нетронутый Лазарь способен соединить эти миры, вернуть детство и то чувство жизни, которое было тогда на волшебной вилле некой неуловимой Маркизы.

1. «Экстаз», реж. Гаспар Ноэ

«Экстаз». Гаспар Ноэ здесь становится радикальным хореографом, который устраивает свою последнюю дискотеку. Действие его нового фильма разворачивается в 1996, потому и весь набор флера 90-х на месте. Главные герои — танцоры, которые готовятся к выступлению, лучших из лучших набрали на специальном кастинге. После успешной репетиции ребята решают расслабиться и устроить вольные танцы. Для веселья есть сангрия, которая в итоге и доводит до чего-то невероятного. Весь любимый Ноэ на месте: неон, наркотики и тотальное безумие. Только здесь еще все это помноженное на четыре. Это удивительное живое и свободное кино, которое захватывает с первых и не оставляет спокойным до конца.