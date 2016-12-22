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14:47
22 декабря
Кино

«С петухом было работать сложнее, чем с Кевином Спейси»: как создавалась короткометражка «Петух»

Денис Катаев о фильме-победителе фестиваля «Короче-2016»
Ведущие:
Денис Катаев
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Расписание
Следующий выпуск
26 декабря 14:25
пятница: 03:40, 10:40, 17:45, 23:45
суббота: 02:45, 07:45, 11:45, 14:45
воскресенье: 12:45, 22:45

Денис Катаев представлет символ наступающего 2017 года: настоящего, живого и страстного «Петуха». Это короткометражка режиссера Алексея Нужного, который снял ее несколько лет назад. Она успела побывать на многих фестивалях, и даже в Каннах, и сейчас она дошла до интернета — каждый может посмотреть ее бесплатно.

«Петух» — это короткометражка от режиссера Алексея Нужного, которая на днях появилась в сети. На самом деле, премьера была еще летом. «Петух» — один из лауреатов главного российского смотра короткого метра «Короче», который проходит в Калининграде. Еще было много показов и презентаций, в том числе по миру, в Каннах и Монреале. Теперь это ироничное и при этом весьма глубокое и симптоматичное кино может посмотреть каждый, что я вам и рекомендую сделать.

Девушка и петух — так в двух словах можно описать эту картину. Они живут душа в душу, потому что одинокая женщина Аня, пережившая смерть близкого человека, полюбила теперь его — «Петуха». Проводит все время с ним, не только дома, но даже на работе, разговаривает с ним, прямо как с живым человеком, как с парнем с нашего двора. Все бы хорошо, но это петух, а потому в округе все считают ее сумасшедшей. Главную героиню сыграла звезда фильма «Горько!» и «Реальных пацанов» Валентина Мазунина, потому это тоже дико смешно. А вообще «Петух», конечно, абсолютно в контексте. И не только потому, что близится год петуха. Он по духу и настроению совпал с главным российским фильмом — «Зоология» Ивана Твердовского. И тут и там про людей и зверей, про одиноких женщин, про инаковость и непохожих, и про жестокое общество, которое не готово принять вот таких других, чужих людей с хвостами или петухами, у каждого свое. А еще — про тех самых бравых женщин, которые все-таки обретают возможность вырваться из этих ужасных реалий, в которых они обитают, избавиться от проблем, в том числе вот гротесково так, эпатажно. А как еще перебороть действительность? Ну и зоологическая тема, судя по всему, нам всем близка сегодня, все-таки время волков. А главное — это про способность любить, про эмпатию, которая сохраняется несмотря ни на что и даже вопреки.

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