«С петухом было работать сложнее, чем с Кевином Спейси»: как создавалась короткометражка «Петух»

«Петух» — это короткометражка от режиссера Алексея Нужного, которая на днях появилась в сети. На самом деле, премьера была еще летом. «Петух» — один из лауреатов главного российского смотра короткого метра «Короче», который проходит в Калининграде. Еще было много показов и презентаций, в том числе по миру, в Каннах и Монреале. Теперь это ироничное и при этом весьма глубокое и симптоматичное кино может посмотреть каждый, что я вам и рекомендую сделать.

Девушка и петух — так в двух словах можно описать эту картину. Они живут душа в душу, потому что одинокая женщина Аня, пережившая смерть близкого человека, полюбила теперь его — «Петуха». Проводит все время с ним, не только дома, но даже на работе, разговаривает с ним, прямо как с живым человеком, как с парнем с нашего двора. Все бы хорошо, но это петух, а потому в округе все считают ее сумасшедшей. Главную героиню сыграла звезда фильма «Горько!» и «Реальных пацанов» Валентина Мазунина, потому это тоже дико смешно. А вообще «Петух», конечно, абсолютно в контексте. И не только потому, что близится год петуха. Он по духу и настроению совпал с главным российским фильмом — «Зоология» Ивана Твердовского. И тут и там про людей и зверей, про одиноких женщин, про инаковость и непохожих, и про жестокое общество, которое не готово принять вот таких других, чужих людей с хвостами или петухами, у каждого свое. А еще — про тех самых бравых женщин, которые все-таки обретают возможность вырваться из этих ужасных реалий, в которых они обитают, избавиться от проблем, в том числе вот гротесково так, эпатажно. А как еще перебороть действительность? Ну и зоологическая тема, судя по всему, нам всем близка сегодня, все-таки время волков. А главное — это про способность любить, про эмпатию, которая сохраняется несмотря ни на что и даже вопреки.