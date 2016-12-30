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Искусственный отбор
16:42
30 декабря
Лучшие клипы постсоветского пространства 2016 года
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Расписание
Следующий выпуск
9 января 14:25
пятница: 20:45, 23:45
суббота: 04:45
четверг: 16:20
Денис Катаев отобрал лучшие музыкальные видео с территории постсоветского пространства.
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