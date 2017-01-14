Что стоит за успехом «Ла-Ла Ленда»: Райан Гослинг за пианино, Эмма Стоун с моряками и Джон Ледженд на подпевках

В новом выпуске «Искусственного отбора» Денис Катаев рассказывает о возрождении джаза, о том, как создавалась музыка для «Ла-ла-ленда», который уже собрал максимальное количество «Золотых глобусов», и о том, где до мюзикла мы могли слышать поющего Райана Гослинга и Эмму Стоун.

Итак, картина наконец-то в прокате, лучшего способа провести выходные я не знаю, тем более в такое зимнее депрессивное время. Если вы еще не в кино, то многое пропустили. Я много уже говорил о том, что это и не мюзикл вовсе, а наоборот, очень глубокое, чувственное реалистичное высказывание. Но сегодня я бы хотел поговорить именно о музыкальной составляющего этого мега проекта, который получил всевозможные «Глобусы» на этой неделе. Это и правда оммаж золотому веку Голливуда и заодно реабилитация жанра, поднятие его на новый уровень. Как главный герой Гослинга борется здесь за возрождения джаза, так и режиссер Шазелл возвращает интерес к жанру мюзикла, который давно дискредитирован в глазах интеллектуалов. Здесь же все иначе. К звездам!

Да, композитор фильма Джастин Гурвиц тоже получил свои «Глобусы». В том числе за эту песню City of stars, которую и поет Райан Гослинг. Он здесь в кино играет на пианино и мечтает открыть свой джаз клуб. Его герой рассказывает своей новой подружке о том, что хочет стать великим музыкантом и перевернуть историю джаза. Многих удивило, что вот, мол, Гослинг как хорошо поет. Это неудивительно. Еще несколько лет назад у него была своя группа Dead Man's Bones, что можно перевести как «Кости мертвеца», которую он создал с другом Заком Шилдсом.

Появился этот своеобразный коллектив в 2008-м, то есть еще до того как Гослинг стал таким популярным, тогда, может, на него и не сильно обращали внимание. Это был такой полушуточный, но все-таки серьезный с музыкальной точки зрения проект. Все песни их были на тему мертвечины и всяких страшилок. Из серии байки из склепа. Вот и эта о том же. Но, к сожалению, музыкальные кошмары от Гослинга продлились недолго. Уже после 2010-го группа прекратила свое существование, актер стал чаще сниматься. А вот теперь снова взялся за старое, и довольно успешно, за что и получил свой «Золотой глобус».

Кстати, как раз в 2010-м году он спел в своем звездном фильме Blue Valentine, который у нас перевели как «Валентинка». Там он поет уже для другой актрисы, Мишель Уильямс. И тоже довольно эффектно. Эта одна из главных и знаменитых сцен фильма: герой Гослинга начинает петь под укулеле, а героиня Уильямс танцует.

Ну а Эмма Стоун, которая тоже без «Золотого глобуса» не осталась, тоже не промах. И спела достойно. Но вот так прыгать и танцевать, как ей пришлось в этом мюзикле у Шазелла, ей, кстати, уже однажды приходилось. Вот в этом клипе для Уилла Батлера из группы Arcade Fire. Здесь тоже все на высшем уровне. Эмма Стоун скачет здесь и пляшет с моряке на палубе легендарного круизного лайнера Queen Mary. В общем, это было в 2015-м, видимо, прямо рядом со съемками в La La Land, потому все движения отработаны. Ей как будто не привыкать. Эта песня Anna — старт сольного проекта музыканта из Arcade Fire Уилла Батлера. Стоун и сыграла эту Анну. Этот клип стал сам по себе репетицией для актрисы, это и есть фактически мини-мюзикл. А все эти морские движения поставил известный хореограф Райан Хеффингтон, который еще и с SIA работает. Так что в мюзиклах Эмма как рыба в воде. Ее стихия.

В La La Land есть и настоящий действующий музыкант Джон Ледженд. И правда легенда. Он уже получал «Оскар» за песню Glory к фильму «Сельма». Здесь он у него тоже выдающийся перформанс. Он играет друга героя Гослинга, который и соблазняет его на коммерческий проект играть с ним в группе вместо грез о возрождении джаза.

Вообще саундтрек «Ла‑Ла Лэнда» можно слушать бесконечно. Это прямо великое произведение, которое создал композитор Гурвиц. Советую вам скачать его где‑нибудь в Apple Music, например. Над созданием этой волшебной музыки работал целый оркестр, с огромным количеством музыкантов - вот это индустрия, вот это профессия! И это была отдельная долгая и кропотливая работа. То есть вы видите не просто сочинение музыки к фильму, это и есть создание фильма. Одно без другого быть не может. Шазелл и Гуровиц давно вместе работают, со студенчества. Один отвечает за картинку и интонацию, другой — за звучание и атмосферу. Они даже пели в молодости в одной группе. В общем, это один творческий механизм. Теперь вот так сочиняют кино. До этого «Одержимость», теперь кажется, что это была разминка. Там тоже было все про джаз и музыкальную карьеру. Здесь пошли еще дальше. Выпускники Гарварда давно мечтали поставить именно мюзикл. И вот он — вместе со всем джазовым набором. Гурвиц намешал здесь все голливудское наследие: свинг, соул, бибоп. Получился взрывной микс, послушайте обязательно.

Фото: Кинопоиск