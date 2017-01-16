Мгновенное искусство: как серьезные художники развиваются в социальных сетях

Avant Arte — это один из из самых влиятельных на сегодня инстаграм-аккаунтов в арт-мире, число подписчиков которого почти полмиллиона человек. На их странице обычно выставляют работы важных и наиболее актуальных современных художников. 16 самых популярных из них, на кого указали пользователи своими лайками, как раз и стали участниками этой экспозиции, то есть из онлайна, где все это время раскручивались, перешли теперь в довольно осязаемый оффлайн. Целью является доказать, что даже у пользователей социальных сетей есть вкус, и им можно доверить даже такой эстетический выбор. В этом, конечно, все больше сомнений. Но отбор сделан, можете оценить кураторский выбор сами. Вот вам и вполне очевидный результат от деятельности этой платформы, которая была запущена всего 3 года назада, а теперь превратилась в авторитетного игрока на арт рынке. По крайней мере, по данным издания The Huffington Post, здесь раскручивают художников, выстраивают их связи с кураторами и галереями — словом, занимаются чистым маркетингом, и, конечно, в первую очередь продажами. А это и есть сегодняшний способ продвижения, и не только в сфере искусства. По данным сайта, статистика такова, что эти работы видят 16-17 миллионов раз в месяц. Итак, выбором Инстаграма стали художники из США, Великобритании, Южной Африки и Канады.

Интересно то, что канадский художник — это практически наш, Иван Алифан. У него русское происхождение, но живет и работает он в Канаде. Ему всего 25, а он уже прошел обучение в Италии и Канаде, и теперь считается одним из самых передовых из современных. О нем пишут западные издания, тот же Huffington post, например. И вот теперь еще выставляют в престижной лондонской галерее. Кстати, его работа еще, например, есть и в постоянной экспозиции Эрмитажа. Кстати, процесс написания своих работ он записывает на видео и тоже потом выкладывает в Инстаграм для, опять же, продвижения. Вообще его творчество весьма провокационно и на грани. Так вот он, например, называет свою серию работ «Это не молок». Что, если не молоко, вообразите сами. Все работы, как видите, интимны, сексуальны, весьма чувственны. Страсть — вот, пожалуй, их главное определение. Обнаженные и плавные натуры, немного грубоватые, но все-таки безумно энергичные полотна. Но в основном все связано у него, конечно, с сексуальным подтекстом. Он пытается бороться со всевозможными табу, связанными с этой темой и, конечно, с ханжеством и самоцензурой. Чтобы не краснели, когда все это видят.

У нас в России уже есть успешный опыт проведения подобных выставок. Вот, например, питерский театр БДТ к 100 летнему юбилею Георгия Товстаногова открыл целую Инстаграм экспозицию. Все произведения тоже были выставлены не где-то в фойе или в музее, как это обычно бывает, а именно в сети, на их аккаунте. Тогда это был целый процесс. Каждый день там появлялись редкие снимки из его личного архива, документирующие жизнь режиссера. То есть реальные фотографии оцифровывали и выкладывали в сеть. Причем каждый снимок сопровождали довольно подробной экспликацией, где описывали любопытные факты из его биографии. Например вот так: «место рождения режиссёра, впрочем, до сих пор вызывает дискуссии: в автобиографической справке Георгий Александрович писал, что родился в Тифлисе (Тбилиси), но в конце жизни называл своим родным городом дореволюционный Петербург, где когда-то познакомились его родители». Все эти публикации под хэштэгом TOVSTONOGOV100 выходили на протяжении ста дней, как раз в честь столетия режиссера. Красивый был проект.

На очереди еще один, правда уже в Москве. В данном случае, как и в Лондоне, онлайн тоже переходит в оффлайн. Речь идет о выставке Mometno metro от фотографа Алексея Домрачева, которая открылась на «Винзаводе» в галерее Wordshop. Это снимки, которые Домрачев на протяжении пяти лет снимал на свой телефон: тут и продакшн современный, различные места и интересные люди в столичной подземке. Все эти фотографии он выкладывал в Инстаграм, на суд подписчиков. Их все там можно посмотреть до сих пор. Потом у него был уже городской перформанс из всего этого: снимки он распечатал и выставил в тех местах, где и фотографировал. А теперь лучшие работы выставили в галерее. Помимо этого там же видео перформанс, фоторепортажи из обклеенных снимками вагонов, станций, переходов. Формат фотографий выставки в точности повторяет снимки на стенах метро — квадратные отпечатки в черных паспарту. Ну а дальше проект тоже будет развиваться онлайн. Уже на Planeta.Ru стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на печать книги про жизнь в метро. Так что все смешалось окончательно.

Последнее время активно продвигает себя на разных платформах Третьяковская галерея. И не только в метро, кстати, где открыта их ликбез выставка на станции «Парк культуры» и запущен тематический поезд. Еще они тоже активно общаются через Интернет. Правда, почему-то пока выбрали для этого уже устаревшую форму ЖЖ. Там они запустили на днях свой интерактивный блогерский проект «Слово в искусстве». Искусствоведом, то есть, как и куратором в лондонском случае, может стать каждый. Выбираешь картину XX века на сайте и пишешь про нее, что вздумается. Лучшие публикации, созданные в рамках проекта, в формате арт объектов и инсталляций дополнят основную экспозицию Третьяковской галереи на Крымском Валу. А пока можно наблюдать, как это происходит. Вот, что, например, пользователь, Kiki_morok пишет про картину Шагала «Над городом»: «Мне виделось единение двух людей, оторванных от всего земного в своей любви. Их души, слившиеся в одно целое, находятся в одном маленьком мире, скрытом от посторонних любопытных глаз. Они воспарили над суетой, и город замер, подёрнутый лёгкой дымкой отрешённости». Поэзия! Или Kladez_zolota про «Осенний вечер. Испанки» Гончаровой: «панно сразу выделяется необычным восприятием, будто бы персонажи вышли за пределы полотна, получается своего рода 3D эффект. Я не знаю, за счет чего такое восприятие, может быть, сочетание цветов или выбор формы и стиля, но это только зрительная иллюзия, воплощенная под влиянием работ Пикассо в стиле кубизма».

Интерактивным способом теперь можно изучить раннюю архитектуру Нью-Йорка, с помощью онлайн-карты. Здесь собрали всю информацию про первые небоскребы Нью-Йорка, возведённые в последнюю четверть XIX века. Все в хронологическом порядке. Можно проследить подробно всю историю, все 250 коммерческой и жилой недвижимости, которые отмечены точками. Сначала это был веб-проект, основанный на исследованиях этих зданий историка и инженера Дональда Фридмана. А теперь это ещё и выставка, которую открыли как раз в знаменитом музее небоскребов на Манхеттене в Бэттери. Так что если будете в Нью-Йорке, то загляните, а пока можете смело прогуляться по старым улицам этого города с помощью этой карты. Кликать будете долго, это и правда увлекательное, а главное в данном случае точно не бесполезное действие. Выбирайте что вам ближе, реальное и виртуальное.

Фото: Avant.arte / Instagram