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Фотогалереи

Братский протест: какое место заняла Россия в белорусской революции. Фотогалерея Дождя

9 сентября, 18:38
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С 9 августа белорусы выходят на улицы, протестуя против объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Россия с самого начала стала частью политического ландшафта Беларуси: Лукашенко то обвинял Москву в попытках его свергнуть, то обращался к ней за помощью, а Владимир Путин заявил, что готов направить в страну военнослужащих, если «экстремистские элементы… приступят к разбою». «Российский след» в белорусских событиях — в фотогалерее Дождя.

<p>Виктор Бабарико, согласно интернет-опросам главный противник Лукашенко на президентских выборах, был задержан по делу &laquo;Белгазпромбанка&raquo;, который он возглавлял до мая 2020 года. Почти 50% акций банка принадлежит &laquo;Газпрому&raquo; и Газпромбанку. Глава Комитета госконтроля Беларуси заявил после задержания Бабарико, что за его деятельностью стоят &laquo;кукловоды&raquo; из числа &laquo;больших начальников в &bdquo;Газпроме&ldquo;, а, может быть, и выше&raquo;.</p>
Vasily Fedosenko / Reuters 

Виктор Бабарико, согласно интернет-опросам главный противник Лукашенко на президентских выборах, был задержан по делу «Белгазпромбанка», который он возглавлял до мая 2020 года. Почти 50% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Глава Комитета госконтроля Беларуси заявил после задержания Бабарико, что за его деятельностью стоят «кукловоды» из числа «больших начальников в „Газпроме“, а, может быть, и выше».

<p>Валерий Цепкало, еще один незарегистрированный&nbsp;кандидат в президенты, был вынужден покинуть Беларусь и приехал в Москву в связи с потенциальной угрозой его детям. В интервью Михаилу Фишману на Дожде Валерий рассказал, что приехал в Россию, потому что это &laquo;была единственная возможность&nbsp;как пересечь границу&raquo;.</p>
Юрий Белят / Дождь 

Валерий Цепкало, еще один незарегистрированный кандидат в президенты, был вынужден покинуть Беларусь и приехал в Москву в связи с потенциальной угрозой его детям. В интервью Михаилу Фишману на Дожде Валерий рассказал, что приехал в Россию, потому что это «была единственная возможность как пересечь границу».

<p>Российских бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; задержали на территории Беларуси 29 июля, за десять дней до президентских выборов. Версий произошедшего несколько, но все сходятся в том, что их поездка была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.&nbsp;В&nbsp;&laquo;Комсомольской&nbsp;правде&raquo;&nbsp;даже посчитали, что целью было ухудшение отношений между Россией и Беларусью. В итоге &laquo;вагнеровцев&raquo; передали российской стороне, дальнейшая их судьба неизвестна.</p>
Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus / AP 

Российских бойцов ЧВК «Вагнер» задержали на территории Беларуси 29 июля, за десять дней до президентских выборов. Версий произошедшего несколько, но все сходятся в том, что их поездка была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В «Комсомольской правде» даже посчитали, что целью было ухудшение отношений между Россией и Беларусью. В итоге «вагнеровцев» передали российской стороне, дальнейшая их судьба неизвестна.

<p>Протест в Беларуси быстро стал самой актуальной темой не только в российских СМИ, но и для активистов. В Санкт-Петербурге активисты проводят акции в поддержку протестующих в стране...</p>
Давид Френкель / Медиазона 

Протест в Беларуси быстро стал самой актуальной темой не только в российских СМИ, но и для активистов. В Санкт-Петербурге активисты проводят акции в поддержку протестующих в стране...

<p>В Хабаровске, где продолжают протестовать против ареста Сергея Фургала, появились плакаты в поддержку белорусов и бело-красно-белые флаги...</p>
Igor Volkov / AP 

В Хабаровске, где продолжают протестовать против ареста Сергея Фургала, появились плакаты в поддержку белорусов и бело-красно-белые флаги...

<p>А у посольства республики в Москве регулярно проводят массовые акции солидарности, в которых участвуют как россияне, так и граждане Беларуси.</p>
Денис Каминев / Дождь 

А у посольства республики в Москве регулярно проводят массовые акции солидарности, в которых участвуют как россияне, так и граждане Беларуси.

<p>В Минске на площади Независимости 16 августа прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. На акцию участников свозили автобусами, а работников бюджетных организаций принуждали к участию под угрозой увольнения. На митинге у протестующих были флаги РФ, а Лукашенко упомянул в своей речи &laquo;огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире&raquo;, и которую &laquo;мы уничтожили&raquo;.</p>
Sergei Grits / AP 

В Минске на площади Независимости 16 августа прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. На акцию участников свозили автобусами, а работников бюджетных организаций принуждали к участию под угрозой увольнения. На митинге у протестующих были флаги РФ, а Лукашенко упомянул в своей речи «огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире», и которую «мы уничтожили».

<p>Владимир Путин 27 августа в интервью с журналистом ВГТРК Сергеем Брилевым рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, который не будет направлен в Беларусь до тех пор, &laquo;пока ситуация не будет выходить из-под контроля&raquo;. В этом же интервью президент отметил, что, по его мнению, &laquo;избирательность&raquo; европейских лидеров в оценке белорусского протеста показывает их попытки &laquo;влиять на&nbsp;эти процессы и&nbsp;добиться каких-то&nbsp;решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам&raquo;.</p>
пресс-служба Кремля 

Владимир Путин 27 августа в интервью с журналистом ВГТРК Сергеем Брилевым рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, который не будет направлен в Беларусь до тех пор, «пока ситуация не будет выходить из-под контроля». В этом же интервью президент отметил, что, по его мнению, «избирательность» европейских лидеров в оценке белорусского протеста показывает их попытки «влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам».

<p>В день рождения Александра Лукашенко протестовать на улицы Минска вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без лозунгов и плакатов, обыгрывающих отношения между Владимиром Путиным и президентом Беларуси.</p>
Маша Борзунова / Дождь 

В день рождения Александра Лукашенко протестовать на улицы Минска вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без лозунгов и плакатов, обыгрывающих отношения между Владимиром Путиным и президентом Беларуси.

<p>Вскоре, 3 сентября, в Минск с визитом прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соцсети всколыхнули слова Лукашенко из разговора с премьером об отравлении Алексея Навального. Президент заявил, что белорусской стороне удалось перехватить разговор Берлина и Варшавы, где обсуждалось, что отравление &mdash; фальсификация. На следующий день&nbsp;была опубликована якобы запись разговора, которая&nbsp;быстро превратилась&nbsp;в мем.</p>
пресс-служба президента Беларуси 

Вскоре, 3 сентября, в Минск с визитом прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соцсети всколыхнули слова Лукашенко из разговора с премьером об отравлении Алексея Навального. Президент заявил, что белорусской стороне удалось перехватить разговор Берлина и Варшавы, где обсуждалось, что отравление — фальсификация. На следующий день была опубликована якобы запись разговора, которая быстро превратилась в мем.

<p>К президенту Беларуси 8 сентября для интервью прибыли &laquo;представители ведущих российских СМИ&raquo;: журналисты с НТВ, RT, &laquo;России 1&raquo;. В разговоре с ними Лукашенко сообщил, что за протестами стоят американцы и &laquo;у них главная цель &mdash; Россия!&raquo;, а &laquo;если сегодня Беларусь рухнет, то завтра рухнет Россия&raquo;. При этом, по мнению президента, референдум о Союзном государстве не стали проводить в России, потому что боялись, что Лукашенко возглавит новое государственное образование.</p>
пресс-служба президента Беларуси 

К президенту Беларуси 8 сентября для интервью прибыли «представители ведущих российских СМИ»: журналисты с НТВ, RT, «России 1». В разговоре с ними Лукашенко сообщил, что за протестами стоят американцы и «у них главная цель — Россия!», а «если сегодня Беларусь рухнет, то завтра рухнет Россия». При этом, по мнению президента, референдум о Союзном государстве не стали проводить в России, потому что боялись, что Лукашенко возглавит новое государственное образование.

 

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