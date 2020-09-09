Братский протест: какое место заняла Россия в белорусской революции. Фотогалерея Дождя
С 9 августа белорусы выходят на улицы, протестуя против объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Россия с самого начала стала частью политического ландшафта Беларуси: Лукашенко то обвинял Москву в попытках его свергнуть, то обращался к ней за помощью, а Владимир Путин заявил, что готов направить в страну военнослужащих, если «экстремистские элементы… приступят к разбою». «Российский след» в белорусских событиях — в фотогалерее Дождя.
Виктор Бабарико, согласно интернет-опросам главный противник Лукашенко на президентских выборах, был задержан по делу «Белгазпромбанка», который он возглавлял до мая 2020 года. Почти 50% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Глава Комитета госконтроля Беларуси заявил после задержания Бабарико, что за его деятельностью стоят «кукловоды» из числа «больших начальников в „Газпроме“, а, может быть, и выше».
Валерий Цепкало, еще один незарегистрированный кандидат в президенты, был вынужден покинуть Беларусь и приехал в Москву в связи с потенциальной угрозой его детям. В интервью Михаилу Фишману на Дожде Валерий рассказал, что приехал в Россию, потому что это «была единственная возможность как пересечь границу».
Российских бойцов ЧВК «Вагнер» задержали на территории Беларуси 29 июля, за десять дней до президентских выборов. Версий произошедшего несколько, но все сходятся в том, что их поездка была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В «Комсомольской правде» даже посчитали, что целью было ухудшение отношений между Россией и Беларусью. В итоге «вагнеровцев» передали российской стороне, дальнейшая их судьба неизвестна.
Протест в Беларуси быстро стал самой актуальной темой не только в российских СМИ, но и для активистов. В Санкт-Петербурге активисты проводят акции в поддержку протестующих в стране...
В Хабаровске, где продолжают протестовать против ареста Сергея Фургала, появились плакаты в поддержку белорусов и бело-красно-белые флаги...
А у посольства республики в Москве регулярно проводят массовые акции солидарности, в которых участвуют как россияне, так и граждане Беларуси.
В Минске на площади Независимости 16 августа прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. На акцию участников свозили автобусами, а работников бюджетных организаций принуждали к участию под угрозой увольнения. На митинге у протестующих были флаги РФ, а Лукашенко упомянул в своей речи «огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире», и которую «мы уничтожили».
Владимир Путин 27 августа в интервью с журналистом ВГТРК Сергеем Брилевым рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, который не будет направлен в Беларусь до тех пор, «пока ситуация не будет выходить из-под контроля». В этом же интервью президент отметил, что, по его мнению, «избирательность» европейских лидеров в оценке белорусского протеста показывает их попытки «влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам».
В день рождения Александра Лукашенко протестовать на улицы Минска вышли десятки тысяч человек. Не обошлось без лозунгов и плакатов, обыгрывающих отношения между Владимиром Путиным и президентом Беларуси.
Вскоре, 3 сентября, в Минск с визитом прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соцсети всколыхнули слова Лукашенко из разговора с премьером об отравлении Алексея Навального. Президент заявил, что белорусской стороне удалось перехватить разговор Берлина и Варшавы, где обсуждалось, что отравление — фальсификация. На следующий день была опубликована якобы запись разговора, которая быстро превратилась в мем.
К президенту Беларуси 8 сентября для интервью прибыли «представители ведущих российских СМИ»: журналисты с НТВ, RT, «России 1». В разговоре с ними Лукашенко сообщил, что за протестами стоят американцы и «у них главная цель — Россия!», а «если сегодня Беларусь рухнет, то завтра рухнет Россия». При этом, по мнению президента, референдум о Союзном государстве не стали проводить в России, потому что боялись, что Лукашенко возглавит новое государственное образование.
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