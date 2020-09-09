Братский протест: какое место заняла Россия в белорусской революции. Фотогалерея Дождя

пресс-служба Кремля

Владимир Путин 27 августа в интервью с журналистом ВГТРК Сергеем Брилевым рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, который не будет направлен в Беларусь до тех пор, «пока ситуация не будет выходить из-под контроля». В этом же интервью президент отметил, что, по его мнению, «избирательность» европейских лидеров в оценке белорусского протеста показывает их попытки «влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам».