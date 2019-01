Поляки вышли проститься с убитым мэром Гданьска. Фотографии

Стихийные траурные митинги прошли в понедельник во многих городах Польши. В Гданьске на акцию пришли 16 тысяч человек, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск и бывший президент Польши Лех Валенса.

Варшава:

Лодзь:



Residents of @Miasto_Lodz gathered in the center protesting against #aggression. They honored the memory of the #murder.ed #president of @Gdansk Prayers were recited by the pastor of the #Evangelical church, a #Catholic priest and the #rabbi od #Lodz pic.twitter.com/wuJTfb5z8w