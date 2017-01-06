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Задержанный за стрельбу в центре Москвы объяснил свои действия

Задержанный за стрельбу в центре Москвы объяснил свои действия

Новости
20:48, 6 января
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Мужчина, задержанный за стрельбу из автомата в центре Москвы, заявил, что сделал это вместо запуска фейерверка. Об этом он рассказывает на видео, опубликованном на сайте МВД России.

«Был Новый год, была игрушка охлажденная — звук издает. Стрельба в воздух — имеются в виду салюты-малюты», — рассказал задержанный, добавив, это был «неправильный поступок».

Он заверил, что «не террорист и не бандит» и стрелял «не из хулиганских побуждений». «Была новогодняя ночь, веселье, все салюты взрывают», — объяснил мужчина.

Накануне полиция начала проверку из-за появления в интернете видео, на котором мужчина стреляет из автомата в центре Москвы. На следующий день был задержан подозреваемый — уроженец Махачкалы 1988 года рождения.

Против мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство), предусматривающей до семи лет тюрьмы.

Смотрите также: «Случилось то, что был Новый год»: стрелявший из автомата в центре Москвы объяснил свои действия

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