Задержанный за стрельбу в центре Москвы объяснил свои действия

Мужчина, задержанный за стрельбу из автомата в центре Москвы, заявил, что сделал это вместо запуска фейерверка. Об этом он рассказывает на видео, опубликованном на сайте МВД России.

«Был Новый год, была игрушка охлажденная — звук издает. Стрельба в воздух — имеются в виду салюты-малюты», — рассказал задержанный, добавив, это был «неправильный поступок».

Он заверил, что «не террорист и не бандит» и стрелял «не из хулиганских побуждений». «Была новогодняя ночь, веселье, все салюты взрывают», — объяснил мужчина.

Накануне полиция начала проверку из-за появления в интернете видео, на котором мужчина стреляет из автомата в центре Москвы. На следующий день был задержан подозреваемый — уроженец Махачкалы 1988 года рождения.

Против мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство), предусматривающей до семи лет тюрьмы.