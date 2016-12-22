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Воспитательницу детского сада в Кургане отправили в колонию за репост

Новости
12:01, 22 декабря
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Курганский областной суд снизил срок наказания воспитателю детского сада Евгении Чудновец за репост записи «ВКонтакте» с полугода до пяти месяцев колонии. Об этом Дождю сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

Прокуратура просила суд приговорить Чудновец к году исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы.

Изначально прокуратура требовала для подсудимой 5 лет реального лишения свободы, однако после назначения наказания в виде полугода колонии заместитель прокурора области Олег Седельников обратил внимание на то, что Чудновец одна воспитывает маленького ребенка, и попросил для нее наказание, не связанное с лишением свободы.

Защита просила вынести оправдательный приговор.

В ноябре Катайский районный суд Курганской области приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Против нее завели дело по части 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) за репост на странице «ВКонтакте» видеозаписи с издевательствами над ребенком в детском лагере. По словам Бушмакова, Чудновец сделала репост, чтобы привлечь внимание к произошедшему.

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