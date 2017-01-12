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Володин назвал запрет вещания Дождя на Украине нарушением свободы слова

Новости
18:30, 12 января
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «недопустимым» решение украинских властей запретить трансляцию Дождя.

«Я считаю, что это недопустимо и говорит о нарушении свободы слова», - сказал он Дождю. «Похоже, тут проблема в головах», — добавил Володин.

Глава думского комитета по СМИ Леонид Левин («Справедливая Россия») в свою очередь считает, что вещание канала запретили только потому, что он российский. «Похоже, что паранойя достигла такого уровня, что решение о запрете вещания принимается не исходя из того, как данное СМИ освещает политику Украины, а по причине регистрации данного СМИ на территории Российской Федерации», — сказал он.

«Тут я с вами солидарен. Меня тоже запретили на Украине», — отметил вице-спикер Госдумы, бывший ведущий воскресного выпуска программы «Время» на «Первом канале» Петр Толстой.

В четверг стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины распорядился прекратить трансляцию Дождя. Решение было принято, в частности, из-за показа карт, на которых граница между Крымом и Украиной показана как государственная, показа российской рекламы и посещения журналистками телеканала Крыма с территории России.

Генеральный директор Дождя Наталья Синдеева, комментируя решение, подчеркнула, что телеканал руководствуется российской Конституцией, в которой Крым перечислен как один из регионов страны.

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