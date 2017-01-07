Власти Москвы прокомментировали отказ отменять велопарад в 30-градусный мороз

Московский департамент транспорта предлагал организаторам традиционного зимнего велопарада отменить или перенести мероприятия из-за сильного мороза, но те решили этого не делать. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу департамента.

В пресс-службе посоветовали отказаться от участия в пробеге тем, кто не уверен в своих силах, а тем, кто решил все-таки это сделать, — одеваться теплее.

Организатор велопарада, куратор проекта «Let's bike it!» Владимир Кумов, в свою очередь отметил, что участников мероприятия ожидается меньше, чем планировалось: заявка в мэрию подавалась на 5 тысяч человек, а придет, возможно, только тысяча.

Велопарад начнется 8 января в 11:00, сбор участников — часом ранее. Они проедут от 3-й Фрунзенской улицы по набережным до Кремля и обратно.

7 января синоптики Гидрометцентра объявили в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов. Это означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В ближайшую ночь в городе ожидается до минус 30 градусов.