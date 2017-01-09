В Замоскворецком суде Москвы объявлена эвакуация

Срочные новости: В Замоскворецком суде г.Москвы идет эвакуация граждан и сотрудников суда! Пахнет в здании горелой пластмассой! pic.twitter.com/EFW2j9gJeo

В Замоскворецком суде девятый час рассматривается дело в отношении оппозиционного активиста Яна Кателевского, которого накануне задержали за одиночный пикет в центре Москвы.

Добавлено. Позже пресс-секретарь суда Эмилия Хиль сообщила Дождю, что эвакуацию объявили из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Она добавила, что в здании идут ремонтные работы, а запаха гари в суде не было.