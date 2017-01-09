Главное
Новости
18:22
Трое депутатов Госдумы шестого созыва остались жить в служебных квартирах
18:17
Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 80 стран на пять дней
17:54
СК начал проверку после смерти в колонии Кургана осужденного за участие в ИГ
17:52
Житель Перми убил продавщицу за отказ продать ему алкоголь ночью
17:24
RNS сообщил о предложении Минздрава увеличить рабочий день курильщиков
17:24
СМИ сообщили о прекращении выпуска печатных версий журналов «Деньги» и «Власть»
16:58
Петербург выделил еще два млрд рублей на «Зенит-Арену»
16:42
Посольство США в Москве приостановило выдачу виз из-за проблем с водоснабжением
В Замоскворецком суде Москвы объявлена эвакуация
В Замоскворецком суде Москвы объявлена эвакуация, в здании пахнет жженой пластмассой, сообщают очевидцы.
Срочные новости: В Замоскворецком суде г.Москвы идет эвакуация граждан и сотрудников суда! Пахнет в здании горелой пластмассой! pic.twitter.com/EFW2j9gJeo— Фокусник (@Focusnik_Evgeny) January 9, 2017
В Замоскворецком суде девятый час рассматривается дело в отношении оппозиционного активиста Яна Кателевского, которого накануне задержали за одиночный пикет в центре Москвы.
Добавлено. Позже пресс-секретарь суда Эмилия Хиль сообщила Дождю, что эвакуацию объявили из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Она добавила, что в здании идут ремонтные работы, а запаха гари в суде не было.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.