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В Тбилиси избили генерального директора телекомпании «Рустави 2»

Новости
23:34, 7 января
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В Тбилиси совершено нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Инцидент произошел в ресторане The Dining Room, куда он пришел с друзьями после похорон отца. «В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал Гварамия.

Нападению подвергся и друг гендиректора телекомпании. По словам Гвамария, нападавших было двое.

МВД Грузии возбудило уголовное дело, передает «Интерфакс».

Рати Гачечиладзе, сын кандидата в президенты Грузии от оппозиции на выборах 2008 года и бывшего владельца телекомпании «Маэстро» Левана Гачечиладзе, признался, что нападение совершил он. По его словам, он действовал в одиночку. Гачечиладзе заявил, что его действия стали «реакцией на то физическое и моральное оскорбление, которое испытали мы с семьей в течение лет от Гварамия и не только от него». Подробностей конфликта он не привел.

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