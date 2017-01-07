В Тбилиси избили генерального директора телекомпании «Рустави 2»

В Тбилиси совершено нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Инцидент произошел в ресторане The Dining Room, куда он пришел с друзьями после похорон отца. «В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал Гварамия.

Нападению подвергся и друг гендиректора телекомпании. По словам Гвамария, нападавших было двое.

МВД Грузии возбудило уголовное дело, передает «Интерфакс».

Рати Гачечиладзе, сын кандидата в президенты Грузии от оппозиции на выборах 2008 года и бывшего владельца телекомпании «Маэстро» Левана Гачечиладзе, признался, что нападение совершил он. По его словам, он действовал в одиночку. Гачечиладзе заявил, что его действия стали «реакцией на то физическое и моральное оскорбление, которое испытали мы с семьей в течение лет от Гварамия и не только от него». Подробностей конфликта он не привел.