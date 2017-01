В стрельбе в аэропорту Флориды погибли пять человек

Мужчина, подозреваемый в стрельбе, задержан, передает ABC со ссылкой на неназванного федерального чиновника. Имя задержанного не сообщается.

NOW: someone in handcuffs at Fort Lauderdale Hollywood International. Still lots of activity in parking garage. @wsvn pic.twitter.com/kjHA1QNI3Z