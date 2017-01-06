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В стрельбе в аэропорту Флориды погибли пять человек

Новости
22:57, 6 января
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Жертвами стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде стали пять человек, сообщается в твиттере шерифа округа Броуард. Еще восемь человек получили ранения.

Мужчина, подозреваемый в стрельбе, задержан, передает ABC со ссылкой на неназванного федерального чиновника. Имя задержанного не сообщается.

Мужчина в пятницу открыл огонь в зоне выдачи багажа терминала 2 аэропорта. Терминал был эвакуирован. Мотивы нападавшего неизвестны.

Президент США Барак Обама проинформирован о случившемся, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности страны Нед Прайс. Избранный президент Дональд Трамп написал в твиттере, что его «мысли и молитвы» со «всеми», кого затронул инцидент.

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