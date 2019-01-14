В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. Дождь рассказывает главное, что известно о происшествии.

Взрыв произошел в 6:18 мск в квартире на девятом этаже на улице Хабарова. В результате частично разрушились несколько квартир на восьмом и девятом этажах.

При взрыве погибла 31-летняя Виктория Ларикова, сообщает 161.ru. Первоначально МЧС сообщило о гибели ребенка, однако позже опровергло эту информацию. Женщина жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью, они госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Власти Ростовской области пообещали выплатить семье погибшей один миллион рублей, пострадавшим — от 200 до 600 тысяч рублей.

Всего в пострадавших квартирах находились 12 человек. По данным на 13:00, спасатели продолжали искать четыре человека. Спасатели эвакуировали 140 жителей дома, некоторых из них временно разместили в ближайшей школе. МЧС открыла телефон горячей линии по обстановке в городе: +7 (863) 239-99-99



Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В газоснабжающей и управляющей компаниях проводят выемки документов и обыски.

Жители дома более месяца назад жаловались на проблемы с газом, рассказал представитель газовой службы. В последний раз службы с вопросом по утечке газа вызывали 10 декабря. При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по информации коммунальных служб, с ситуацией по газоснабжению не было проблем. В последний раз плановое техническое обслуживание газового оборудования проводили в мае 2018 года.

В МЧС предупредили о сохранении угрозы дальнейшего обрушения дома. Спасатели укрепляют несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить обрушения. Позже в МЧС заявили, что укрепили несущие конструкции. В зоне взрыва ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе губернатора сообщили ТАСС, что спасатели каждые 15-20 минут объявляют минуту тишины, чтобы услышать услышать возможных выживших под завалами.

Фото на превью: Валерий Матыцин / ТАСС