В Ростове избили левого активиста после анонимной угрозы «убрать» его

В центре Ростова-на-Дону несколько человек избили координатора коалиции «Левый блок» Владислава Рязанцева. Об этом он сам рассказал Дождю.

Как сообщил Рязанцев, во вторник, когда он гулял с женой, к ним рядом с остановкой общественного транспорта подбежал человек в спортивном костюме и с закрытым лицом и сказал: «Пойдем поговорим». После этого «подбежали еще четверо, ударили в голову, повалили на землю, нанесли несколько ударов» и «грубо оттолкнули супругу», рассказал активист.

Он добавил, что у него «побаливает голова» и он собирается в травмпункт. Также активист обратится в полицию.

С чем может быть связано нападение, Рязанцев не знает. В начале января, по его словам, он получил смс-сообщение с неизвестного номера, в котором говорилось о том, что «есть заказ убрать Влада».

Рязанцев работает журналистом издания «Кавказский узел», которое возглавляет Григорий Шведов. На прошлой неделе один из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова, спикер парламента республики Магомед Даудов в своем инстаграме пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Публикация сопровождалась картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?»

Шведов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Даудова на предмет нарушения части 3 статьи 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности).

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов позже заявил, что в публикации главы парламента республики нет угроз Шведову. «Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса Шведа, а Шведов — пес, что ли?» — сказал он.