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В результате теракта в сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек
В городе Аазаз, который контролируют повстанцы, в сирийской провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль, погибли не менее 60 человек, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны страны.
Машина взорвалась рядом со зданием суда. Ранения получили 50 человек.
Сирийская служба мониторинга нарушений прав человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила о 43 погибших, передает телеканал Al Arabiya. По данным организации, среди погибших — шестеро повстанцев, на большинство жертв теракта — гражданские.
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