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В Подмосковье остались без света 100 тысяч человек

Новости
23:53, 6 января
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Из-за аварии на центральной распределительной станции «Мособлэнерго» в Люберцах без электроснабжения около 100 тысяч жителей Подмосковья, сообщается на сайте Люберецкого района со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого.

Речь идет о жителях самих Люберец, которые обесточены наполовину, а также Лыткарина, Дзержинского и микрорайона «Белая дача» городского округа Котельники.

По словам чиновника, по тревоге подняты все ремонтные бригады Люберецкого района. Он поручил ликвидировать аварию за час.

Между тем, на местном сайте «Любернет» сообщается, что от жителей обесточенных домов стали поступать жалобы на отключение теплоснабжения.

В ночь на 6 января авария произошла в котельной в северной части Люберец, в результате чего без тепла остались жители около 150 домов. По словам Ружицкого, из-за резкого падения температуры произошел порыв теплотрассы, поэтому работу котельной пришлось остановить. Как заявил глава района, аварию устранили в течение двух часов.

За последние сутки в центральной части России резко похолодало. В Люберцах, по данным сервиса «Яндекс. Погода», сейчас минут 26 градусов. В ближайшие дни, по данным МЧС, в Москве ожидается до минус 25 градусов мороза.

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