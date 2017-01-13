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В одном из районов Татарстана решили забирать детей за долги

Новости
14:55, 13 января
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Власти Зеленодольского района Татарстана распорядились изымать детей из семей, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом, как передает ТАСС, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, утром 13 января она получила документ районного совета «о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию».

Кузнецова считает это решение «недопустимым». В связи с этим она напомнила о поручении президента изучить практику необоснованного изъятия детей из семей, которое он дал по итогам ежегодной пресс-конференции.

Забирать детей у должников поручил глава Зеленодольского района Александр Тыгин, пишет «Вечерняя Казань». Издание опубликовало копию соответствующего документа, который обязывает чиновников «организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители». По данным «Вечерней Казани», в декабре 2016 года у должников из числа жителей района изъяли двух детей, которых поместили в приют.

Исполняющий обязанности прокурора Татарстана Артем Николаев поручил дать правовую оценку районным властям, сообщает со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства издание KazanFirst.

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