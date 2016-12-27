В Москве нашли нового посла в Турции

Послом России в Турции может стать полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Летом он не смог стать послом на Украине, но с тех пор вопрос о его переводе из полпредства не был снят с повестки дня, говорят источники Дождя.

Новым послом России в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, рассказали Дождю два источника, близких к Кремлю. Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году.

«Первый раз слышу», — сказал Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о назначении Бабича.

Бабича давно хотели перевести с поста полпреда на другое место работы. Еще летом он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ. Украинская сторона мотивировала это отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично.

После отказа украинской стороны вопрос о новом месте работы Бабича оставался открытым, утверждает собеседник, близкий к Кремлю. Бабич — непростой руководитель, его работа нравилась не всем работающим в округе губернаторам и связанным с ним чиновникам, говорит источник Дождя, близкий к Кремлю. Кроме этого и сам полпред давно хотел сменить работу, добавляет собеседник.

Перевод на Украину точно не был бы для Бабича повышением, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Посольство в этой стране — одно из ключевых, добавляет он. Посольство в Турции до сих пор не играло такой роли, но, возможно, назначение Бабича будет свидетельствовать о повышении роли посла в этой стране, подчеркивает собеседник.

Бабич окончил Рязанское высшее командное училище связи, четыре года служил в ВДВ и руководил корпорацией «Антей» в Москве (объединяет предприятия, которые разрабатывают и выпускают вооружения). Некоторое время он занимался бизнесом, а затем перешел на госслужбу. Бабич работал на важных должностях во многих регионах: был зампредом правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. Кроме этого он в течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.

Кто может стать полпредом вместо Бабича, неизвестно. Летом, когда Бабича предполагалось отправить послом на Украину, его место мог занять заместитель руководителя аппарата правительства Евгений Забарчук, сообщал РБК. Собеседники Дождя не знают, может ли он теперь претендовать на кресло. В сентябре место курирующего внутреннюю политику первого замглавы администрации президента занял выходец из округа Сергей Кириенко, который в первой половине 2000-х был полпредом. Вероятно, Кириенко захочет повлиять на назначение, говорит собеседник Дождя в Думе.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Убийцей оказался бывший полицейский — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Сейчас обязанности посла исполняет временный поверенный Сергей Панов.

Михаил Рубин