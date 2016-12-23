В московском торговом центре до смерти избили иностранца

В торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, им оказался гражданин Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп был обнаружен накануне вечером.

По данным собеседника агентства, трое неизвестных в черных коротких куртках, черных штанах и армейских берцах до смерти избили мужчину.

Между тем, агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Москве передает, что мужчина выжил после избиения, был доставлен в больницу и сообщил, что у него украли 50 тысяч рублей.