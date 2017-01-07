В Мексике ранили сотрудника американского консульства

Во время стрельбы в мексиканском городе Гвадалахаре получил ранения сотрудник консульства США, передает Associated Press.

Нападавший несколько раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля сотрудника диппредставительства, когда он выезжал из гаража.

По данным агентства, слежка нападавшего за пострадавшим попала на кадры с камер видеонаблюдения.

Сотрудник консульства находится в стабильном состоянии.

Мексиканские власти проводят расследование. Консульство США объявила награду в 20 тысяч долларов за информацию о нападавшем.