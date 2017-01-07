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В Мексике ранили сотрудника американского консульства
Во время стрельбы в мексиканском городе Гвадалахаре получил ранения сотрудник консульства США, передает Associated Press.
Нападавший несколько раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля сотрудника диппредставительства, когда он выезжал из гаража.
По данным агентства, слежка нападавшего за пострадавшим попала на кадры с камер видеонаблюдения.
Сотрудник консульства находится в стабильном состоянии.
Мексиканские власти проводят расследование. Консульство США объявила награду в 20 тысяч долларов за информацию о нападавшем.
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