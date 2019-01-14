«В любви и на войне все средства хороши». Владелец инстаграма с самой популярной фотографией — о своем успехе и реакции Кайли Дженнер

13 января в инстаграме появился новый рекордсмен по числу лайков — фотография яйца из аккаунта world_record_egg, созданного специально, чтобы побить рекорд модели Кайли Дженнер. Владелец аккаунта неизвестен — ранее с ним удалось связаться изданию Buzzfeed , которому он представился курицей Генриеттой из британской деревни. Но потом аккаунт снова вышел на связь с журналистами — в том числе с Дождем.

Создатель аккаунта world_record_egg в ответ на сообщения Дождя прислал список самых задаваемых ему вопросов и ответы на них:

Не могли бы вы рассказать мне немного о себе? Вы частное лицо или коллектив, любящий яйца? Где вы живете?

Я частное лицо, живу в Лондоне.

Как именно вам удалось собрать 21 миллион лайков под фото менее чем за десять дней (на момент публикации под фото было 28,7 миллиона лайков — прим. Дождя)? Вы активно призывали лайкать фотографию или вели себя пассивно?

Хотел бы я рассказать, но я все еще выясняю это. Это была бурная неделя, и я просто наблюдал за развитием событий.

Когда вы запустили свой аккаунт в инстаграме? Как вы привлекали подписчиков?

Это было вечером в пятницу 4 января. В январе, когда не было дождей, я сидел дома и читал статью в интернете о 20 лучших постах в инстаграме 2018 года. В первые несколько дней было тихо: к вечеру вторника было только восемь тысяч фолловеров. Но затем в среду лайки начали набираться, а затем подписчики поднажали на выходных.

Почему вы пустились в это путешествие? Вы собирались сделать какое-то заявление или просто отменно потроллить всех?

Я подумал, что было бы интересно попробовать побить рекорд чем-то настолько простым, насколько это возможно. Так я принял решение о яйце. Я думаю, что это также говорит нам о культуре знаменитостей, а также о том, насколько она хрупка и насколько ее легко сломать (это каламбур). Но на самом деле я просто подумал, что было бы смешно, если бы что-то настолько простое, как яйцо, могло получить корону.

Как вы думаете, как характеризует интернет-культуру то, что вам удалось достичь этого невероятного результата за такой короткий промежуток времени?

Что интернет потрясающий. Но этого добился не я, а «Банда яйца» (один из хэштегов, которые использовал владелец аккаунта, — #EggGang — прим. Дождя).

Что вы думаете о том, что она (Кайли Дженнер — прим. Дождя) готовит яйцо на земле?

Ха-ха, никаких обид, Кайли. В любви и на войне все средства хороши.

Что вы будете делать дальше? Что будет дальше с яйцом?

У меня есть несколько идей. Оставайтесь с нами.

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Первым из СМИ с владельцем аккаунта удалось связаться BuzzFeed. Тот отказался от интервью по телефону, согласившись на переписку по электронной почте. Изданию владелец аккаунта рассказал, что он — курица Генриетта из британской сельской местности, а яйцо зовут Eugene (Евгений). Собеседник также заявил, что «видел в этом вызов», при этом не имел «ничего личного». На вопрос, что было первым — курица или яйцо, «Генриетта» ответила: «Банда яйца».

По подсчетам Buzzfeed, фото яйца за выходные набирало около миллиона лайков в час.

Ранее самым популярным постом в инстаграме было фото дочери Кайли Дженнер, опубликованное в феврале 2018 года. Дженнер ответила на новость о том, что фото яйца стало самым популярным в инстаграме, видеозаписью того, как она пытается пожарить яичницу на асфальте.