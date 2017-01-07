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В Литве закрыли программу «Угадай мелодию» из-за нацистского приветствия

Новости
19:28, 7 января
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Программу «Угадай мелодию» на государственном телеканале Литвы LRT закрыли после того, как одна из участниц передачи, актриса Аста Баукуте, продемонстрировала в эфире нацистское приветствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности генерального директора LRT Римвидаса Палецкиса.

По его словам, накануне вечером во время записи программы Баукуте, угадав песню литовского композитора еврея Симонаса Донсковаса, показала жест нацистского приветствия, а другую руку приложила к верхней губе и вслух громко прокричала «еврей». Во время съемки ведущие на это не отреагировали, так как сочли, что в эфир эти кадры не попадут.

Однако гендиректор канала, узнав о случившемся, решил остановить показ программы.

Позже в интервью изданию Delfi актриса объявила свое поведение тем, что «это развлекательная программа, а не политическая». «Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте», — сказала она.

В 2008 году в Литве был принят закон, запрещающий использование нацистской и советской символики в публичных местах. В законе это расценивается как «пропаганда оккупационных режимов».

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