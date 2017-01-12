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В Госдуме заявили о возможном сокращении финансирования Совета Европы

Новости
18:47, 12 января
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Власти России рассматривают вопрос о сокращении финансирования Совета Европы в связи с ситуацией с ПАСЕ. Об этом, как передает корреспондент Дождя, сообщил зампред Госдумы Иван Мельников, комментируя встречу руководства нижней палаты с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом.

«[Спикер Госдумы] Вячеслав Володин заявил Аграмунту, что существует тема возможности ограничения платежного взноса России для деятельности Совета Европы», — рассказал Мельников. По его словам, речь идет о возможном сокращении финансирования на треть.

Обсуждение такого решения связано с тем, что Россия уже два года не работает в одном из основных институтов Совета Европы — ПАСЕ, пояснил зампред Думы.

В январе 2016 года Россия решила не принимать участия в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Бывший на тот момент спикером Госдумы Сергей Нарышкин тогда заявил, что Россия выплатит только треть из положенных 32 миллионов евро взноса в бюджет Совета Европы. Причиной стали санкции, которые ПАСЕ ввела против российских депутатов в 2014 году из-за событий на Украине и в Крыму. Однако в итоге сумма была выплачена полностью.

Елизавета Антонова

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