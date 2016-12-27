Умерла исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах»

Актриса Кэрри Фишер, получившая известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщает сайт People со ссылкой на заявление представителя ее дочери, актрисы Билли Кэтрин Лурд.

24 декабря Фишер была доставлена в критическом состоянии в больницу Лос-Анджелеса из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона.

Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз в семье актера и певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс.

В 1970-е годы Фишер снялась в трех эпизодах «Звездных войн», в 2015 году она вернулась в актерский состав саги в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». Также Фишер исполняла в таких фильмах, как «Братья Блюз» и «Когда Ларри встретил Салли».

В 1980-х Фишер написала ставшую бестселлером книгу «Открытки с обрыва», основанную на собственном опыте борьбы с наркозависимостью.