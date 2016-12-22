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Умер внук Сталина

Новости
15:20, 22 декабря
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В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Джугашвили было 80 лет.

Евгений Джугашвили родился в семье сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере, в 1936 году.

Джугашвили работал в Центральном управлении космических средств Минобороны СССР, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба ВС СССР и Военной академии бронетанковых войск. Он был полковником ВВС в отставке. 

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